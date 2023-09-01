الأرصاد : زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق روسيا

الأرصاد : زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق روسيا
التاريخ
9/1/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز
سجلت زلزالا
بقوة 6.0
درجات – ريختر في جنوب شرق سواحل روسيا الساعة 00:49، الموافق 02/09/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات .
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