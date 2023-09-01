برشلونة يتعاقد مع فيلكس وكانسيلو على سبيل الإعارة



أعلن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس ومواطنه المدافع جواو كانسيلو على سبيل الإعارة لموسم واحد من أتليتيكو مدريد ومانشستر سيتي اليوم الجمعة.

ونشر برشلونة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفيلكس (23 عاما) قال فيه "سعيد جدا بوجودي هنا، يعيش برشلونة" وصورة أخرى تحمل تصريحا سابقا للاعب تشيلسي السابق يكشف فيه عن حلم اللعب للعملاق القطالوني.

وسيعزز فيلكس الخيارات في مركز الجناح بتشكيلة المدرب تشافي هرنانديز بعد إعارة أنسو فاتي إلى برايتون الإنجليزي وانتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة فيلكس لا تتضمن بندا لشراء اللاعب نهائيا بعد الإعارة.

كما ضم الظهير كانسيلو (29 عاما) من سيتي حتى يونيو حزيران 2024.

وانتقل كانسيلو إلى بطل إنجلترا من يوفنتوس في 2019 وخاض 154 مباراة مع فريق المدرب بيب جوارديولا وسجل تسعة أهداف كما قدم 22 تمريرة حاسمة، قبل إعارته إلى بايرن ميونيخ في يناير كانون الثاني الماضي.

ووصل فيلكس، الذي مدد عقده مع أتليتيكو حتى 2029، إلى مدريد قادما من بنفيكا لمدة سبع سنوات مقابل 126 مليون جنيه إسترليني (158.62 مليون دولار) ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي.

وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى تشيلسي بعد خروجه من حسابات المدرب دييجو سيميوني، وسجل أربعة أهداف في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وقرر تشيلسي عدم تفعيل بند التعاقد معه بصفة نهائية.

وفي موسمه الثاني مع أتليتيكو سجل فيلكس سبعة أهداف في 31 مباراة ليساعده في التتويج بلقبه الأول بالدوري الإسباني خلال سبع سنوات.

لكنه لم يشارك في ثلاث مباريات مع أتليتيكو هذا الموسم.

وبشكل عام خاص فيلكس 131 مباراة بجميع المسابقات مع أتليتيكو وسجل 34 هدفا.

وسجل خمسة أهداف في 31 مباراة دولية مع البرتغال منذ 2019، وشارك في بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022. (تغطية صحفية أحمد مصطفى للنشرة العربية)





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