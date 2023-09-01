ميلان بعشرة لاعبين يفوز على روما 2-1

فاز عشرة من لاعبي ميلان 2-1 على مضيفه روما بهدفي أوليفييه جيرو ورافائيل لياو في الاستاد الأولمبي ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً الجمعة.

وضع المهاجم الفرنسي جيرو الزوار في المقدمة بعد تسع دقائق من ركلة جزاء سددها بهدوء بعد عرقلة الحارس روي باتريسيو للمهاجم روبن لوفتوس-تشيك.

وضاعف الجناح لياو النتيجة بعد ثلاث دقائق من الاستراحة بلمسة مهارية رائعة بعد تمريرة دافيدي كالابريا العرضية.

وأكمل ميلان اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع فيكايو توموري لحصوله على الانذار الثاني، وقلص روما الفارق في الوقت بدل الضائع عبر ليوناردو سبيناتزولا لكن بعد فوات الأوان ليخفق فريق المدرب جوزيه مورينيو في انتزاع نقطة على الأقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز