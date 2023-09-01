ميلان بعشرة لاعبين يفوز على روما 2-1
التاريخ
9/1/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
فاز عشرة من لاعبي ميلان 2-1 على مضيفه روما بهدفي أوليفييه جيرو ورافائيل لياو في الاستاد الأولمبي ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً الجمعة.
وضع المهاجم الفرنسي جيرو الزوار في المقدمة بعد تسع دقائق من ركلة جزاء سددها بهدوء بعد عرقلة الحارس روي باتريسيو للمهاجم روبن لوفتوس-تشيك.
وضاعف الجناح لياو النتيجة بعد ثلاث دقائق من الاستراحة بلمسة مهارية رائعة بعد تمريرة دافيدي كالابريا العرضية.
وأكمل ميلان اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع فيكايو توموري لحصوله على الانذار الثاني، وقلص روما الفارق في الوقت بدل الضائع عبر ليوناردو سبيناتزولا لكن بعد فوات الأوان ليخفق فريق المدرب جوزيه مورينيو في انتزاع نقطة على الأقل.
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