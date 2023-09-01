وفاة الفنان العراقي ياس خضر إثر مرض عضال

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان ياس خضر الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.

وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".

وتدهور الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر في الفترة الأخيرة حيث تم نقله من مشفى «ابن سينا» المختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مشفى «مدينة الطب» ببغداد، وتم وضعه في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية، وقد بدأت وظائف الكلى لا تعمل لديه وتدهورت حالته.

والفنان العراقي من مواليد 1938 ، ومن أشهر أغانيه: "البنفسج" و"أه يا ليل"، "أنا دليت نار الحب"، "أجمل يوم"، "وداعاً يا حزن"، "على شط الفرات" و أغنية "مسافرين".



