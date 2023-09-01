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مانشستر يونايتد يتعاقد مع المغربي أمرابط

9/1/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مانشستر يونايتد الجمعة تعاقده مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة من فيورنتينا حتى يونيو
2024.

وخاض أمرابط 49 مباراة دولية مع المغرب وساهم في الإنجاز التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم بقطر العام الماضي حيث شارك في كل دقائق اللعب بالبطولة.

وفي الموسم الماضي لعب دورا محوريا في وصول فيورنتينا لنهائي كأس إيطاليا ودوري المؤتمر الأوروبي.

وقال أمرابط لموقع يونايتد على الانترنت "شرف هائل لي أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد، تعين عليّ الصبر من أجل هذه اللحظة لكنني شخص ينصت إلى قلبه دائما والآن أمثل فريق أحلامي".

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