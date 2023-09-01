ليفربول يضم خرافنبرخ قادماً من بايرن ميونيخ



أعلن ليفربول

الجمعة أنه أكمل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي رايان خرافنبرخ من بايرن ميونيخ بعقد طويل الأجل.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة 34.3 مليون جنيه إسترليني (43.17 مليون دولار) لمدة خمس سنوات.

وقال خرافنبرخ في بيان "بنظرة من الخارج.. إنه أحد أكبر أندية العالم، وكذلك الجماهير والاستاد، أعتقد أن كل شيء من الخارج يبدو ممتازا".

وتعاقد ليفربول بالفعل مع لاعبي الوسط أليكسيس ماك أليستير ودومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو بعد رحيل العديد من عناصر الوسط قبل بداية الموسم.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول عن خرافنبرخ (21 عاما) "أنا سعيد حقا بضمه لأنه يملك موهبة استثنائية".

وأضاف المدرب الألماني "يتحكم في الكرة ببراعة ويمكنه التنقل بين منطقتي الجزاء مع تشكيل تهديدات، يتمتع برؤية جيدة ويجيد التمرير".

وفي 2018 كان خرافنبرخ أصغر لاعب يشارك مع أياكس أمستردام في مباراة بالدوري الهولندي في سن 16 عاما و130 يوما.

وخاض مباراته الدولية الأولى في 2021 وسجل هدفا في 11 مباراة مع هولندا.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام ضيفه أستون فيلا بعد غد الأحد.

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