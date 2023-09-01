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الكسلان كسبان

9/1/2023 7:09:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أستمتع‭ ‬كثيراً‭ ‬بقراءة‭ ‬بريد‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬الإنكليزية‭ ‬لأن‭ ‬أصحاب‭ ‬الرسائل‭ ‬يناقشون‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الشؤون‭ ‬ويطرحون‭ ‬آراء‭ ‬وملاحظات‭ ‬قيمة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬ومعظم‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الصفحات‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬الأعلام،‭ ‬ولو‭ ‬نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬عربية‭ ‬رسالة‭ ‬لأستاذ‭ ‬جامعي‭ ‬أو‭ ‬شخصية‭ ‬عامة‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬بريد‭ ‬القراء‭ ‬فأنه‭ ‬يعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬إهانة‭ ‬بالغة‭ ‬ويصاب‭ ‬بعقدة‭ ‬نفسية‭ ‬ويتوقف‭ ‬عن‭ ‬الإرسال‭ ‬والكتابة‭ ‬وربما‭ ‬يرفع‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬رد‭ ‬اعتبار‮»‬‭ ‬على‭ ‬الصحيفة‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬نشرت‭ ‬رسالته‭ ‬مع‭ ‬اللي‭ ‬يسوى‭ ‬واللي‭ ‬ما‭ ‬يسواش‭ (‬نفسي‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬الصنف‭ ‬الذي‭ ‬يسوى‭!! ‬ويسوى‭ ‬ماذا‭ ‬وكم‭ ‬بالضبط؟‭ ‬ونفسي‭ ‬أيضا‭ ‬أعرف‭ ‬كيفية‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬هب‭ ‬ودب،‭ ‬وكيف‭ ‬يهب‭ ‬الانسان‭ ‬ويدب‭).‬

المهم‭ ‬أنني‭ ‬لاحظت‭ ‬عبر‭ ‬سنين‭ ‬طويلة‭ ‬أن‭ ‬بريد‭ ‬القراء‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الأهرام‭ ‬المصرية‭ ‬يكاد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستثناء‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القاعدة،‭ ‬فبريدها‭ ‬اليومي‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬نحو‭ ‬ثماني‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬وقراء‭ ‬معروفين‭ ‬ومغمورين‭.‬

وصحف‭ ‬المهاجر‭ ‬العربية‭ ‬أيضاً‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬حرجاً‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رسائل‭ ‬لأسماء‭ ‬مشهورة‭ ‬في‭ ‬زوايا‭ ‬‮«‬البريد‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬يقتصر‭ ‬عندها‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬اثنتين‭. ‬ما‭ ‬علينا،‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الأهرام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اكتفي‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الاحيان‭ ‬بقراءة‭ ‬بريد‭ ‬قرائها،‭ ‬واستعرض‭ ‬معكم‭ ‬رسالة‭ ‬توقفت‭ ‬عندها‭ ‬كثيراً‭ ‬قبل‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الدهر‭.‬

صاحب‭ ‬الرسالة‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬معارفه‭ ‬كان‭ ‬موظفاً‭ ‬حكومياً،‭ ‬كرّس‭ ‬سنوات‭ ‬خدمته‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وأثبت‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بحيث‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬أحيل‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد‭ ‬بعد‭ ‬عشرات‭ ‬السنين‭ ‬من‭ ‬‮«‬عدم‮»‬‭ ‬الخدمة،‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موظفاً‭ ‬صغيراً،‭ ‬ذلك‭ ‬لأن‭ ‬عبقريته‭ ‬الفذة‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الكسل‭ ‬والتهرب‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬أكسبته‭ ‬اعجاب‭ ‬رؤسائه،‭ ‬فلم‭ ‬ينعموا‭ ‬عليه‭ ‬بترقية‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يثقلوا‭ ‬كاهله‭ ‬بأعباء‭ ‬وظيفية‭ ‬حقيقية‭. ‬والحكاية‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬هنا،‭ ‬فصاحب‭ ‬الرسالة‭ ‬يقول‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬بضع‭ ‬سنين‭ ‬من‭ ‬تقاعد‭ ‬صاحبنا‭ ‬الكسول،‭ ‬أتاه‭ ‬ابنه،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬ابن‭ ‬الرجل‭ ‬الكسول،‭ ‬أتى‭ ‬إلى‭ ‬قارئ‭ ‬الأهرام‭ ‬ليطلب‭ ‬منه‭ ‬مساعدته‭ ‬للالتحاق‭ ‬بوظيفة‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭.
‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الموسيقي‭. ‬ولماذا‭ ‬اخترت‭ ‬يا‭ ‬ابني‭ ‬الإذاعة‭ ‬وهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بالذات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنعطف‭ ‬الحاد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬أمتنا‭ ‬الباسلة؟‭
‬إجابة‭ ‬الشاب‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬وظيفة‭ ‬كشفت‭ ‬أنه‭ ‬ورث‭ ‬عن‭ ‬والده‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭. ‬وكما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أعلاه‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬والده‭ ‬كسولاً‭ ‬عصامياً‭.‬

برر‭ ‬الشاب‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الموسيقي‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭ ‬بأن‭ ‬والده‭ ‬أبلغه‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬البرنامج‭ ‬يقدم‭ ‬فاصلاً‭ ‬موسيقياً‭ ‬متواصلاً‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬حتى‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً،‭ ‬وكل‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬شخص‭ ‬ليقول‭ ‬‮«‬والآن‭ ‬نقدم‭ ‬لكم‭ ‬فاصلاً‭ ‬موسيقياً‭ ‬يبقى‭ ‬معكم‭ ‬حتى‭ ‬الصباح‮»‬‭. ‬طيب‭ ‬يا‭ ‬إبني‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬دورك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هذا؟‭
‬ما‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬ستؤديه؟‭ ‬يا‭ ‬عمي‭ ‬ابي‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬إنني‭ ‬لو‭ ‬التحقت‭ ‬بالبرنامج‭ ‬الموسيقي،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أطلب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬النوبة‭ ‬الليلية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬فيها‭ ‬بقية‭ ‬العباد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬الفاصل‭ ‬الموسيقي‭ ‬حتى‭ ‬أتمدد‭ ‬على‭ ‬أريكة‭ ‬مريحة‭ ‬وأشبع‭ ‬نوماً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سأتقاضى‭ ‬راتباً‭ ‬نظير‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭!‬

ألا‭ ‬توافقونني‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬وأباه‭ ‬‮«‬عباقرة‮»‬‭ ‬وواقعيون‭. ‬ما‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتفانى‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬غيرنا‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬أو‭ ‬أتعس‭ ‬وجه،‭ ‬وطالما‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬ ‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬ ‭ ‬تعطي‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬الرواتب‭ ‬التي‭ ‬قسمها‭ ‬الله‭ ‬لهم؟‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬هل‭ ‬يتوقف‭ ‬العمل‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬مريضاً‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إجازة؟‭ ‬هل‭ ‬يتعرض‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الانهيار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬خلال‭ ‬العطل‭ ‬الأسبوعية‭ ‬والعامة؟‭
‬ان‭ ‬العمل‭ ‬المقيد‭ ‬بساعات‭ ‬رسمية‭ ‬هو‭ ‬أسخف‭ ‬ما‭ ‬أنتجه‭ ‬العقل‭ ‬البشري،‭ ‬ولهذا‭ ‬فأنني‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬مؤيدي‭ ‬‮«‬الكتاب‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬للقذافي،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬الفقرة‭ ‬البليغة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬شركاء‭ ‬لا‭ ‬أجراء‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬تعطيني‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬أجير‭ ‬من‭ ‬عبدة‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬الشهر‮»‬،‭ ‬وكشريك‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬حقي‭ ‬أن‭ ‬أعمل‭ ‬على‭ ‬كيفي‭ ‬وأن‭ ‬أتغيب‭ ‬بكيفي‭ ‬وأن‭ ‬أتقاسم‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬نتاج‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬على‭ ‬داير‭ ‬المليم‮»‬‭.‬

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