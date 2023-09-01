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أنا أفكر إذن أنا ألعب

9/1/2023 7:09:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } نهنئ‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬مسؤولية‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬عامة‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريق‭ ‬طائرة‭ ‬الجامعة‭ ‬بقيادة‭ ‬ثنائي‭ ‬التدريب‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬وحسن‭ ‬خليل،‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬للجامعات‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬مدينة‭ ‬يكاترينبورج‭ ‬الروسية،‭ ‬فما‭ ‬تحقق‭ ‬إنجاز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

} شيء‭ ‬جميل‭ ‬ويثلج‭ ‬الصدر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬لاعبون‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المؤهلات‭ ‬العلمية،‭ ‬فأي‭ ‬لعبة‭ ‬رياضية‭ ‬حتى‭ ‬نرتقي‭ ‬بها‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عقل‭ ‬وجسم‭ ‬سليمين‭.‬

} شيء‭ ‬جميل‭ ‬أن‭ ‬يملك‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬الطموح‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مشروع‭ ‬ليكون‭ ‬حافزا‭ ‬له‭ ‬يدفعه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬يصبو‭ ‬إليه،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مع‭ ‬شديد‭ ‬الأسف‭ ‬من‭ ‬يتغافل‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬قدراته‭ ‬وإمكاناته‭ ‬واستعداداته،‭ ‬ويذهب‭ ‬بطموحاته‭ ‬إلى‭ ‬عنان‭ ‬السماء،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف‭ ‬يكتشف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬مجرد‭ ‬خيالات‭ ‬يدغدغ‭ ‬بها‭ ‬عواطفه‭ ‬قبل‭ ‬عواطف‭ ‬الآخرين‭ ‬الساذجين‭.‬

} من‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ (‬بمستوياتها‭ ‬الثلاثة‭) ‬لتأهيل‭ ‬مدربي‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬تكون‭ ‬محاور‭ ‬ومقررات‭ ‬الدراسات‭ ‬والدورات‭ ‬محددة‭ ‬لكل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬ورغم‭ ‬محدودية‭ ‬أيام‭ ‬الدورات‭ ‬الحالية‭ ‬قياسا‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬وتنويع‭ ‬محاور‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬يحاضر‭ ‬فيها‭ ‬حرصا‭ ‬واجتهادا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬حصول‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬استفادة‭ ‬مضاعفة،‭ ‬وهذا‭ ‬الكلام‭ ‬عرفناه‭ ‬من‭ ‬الدارسين‭ ‬الذين‭ ‬سبق‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬استطلعنا‭ ‬آراءهم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلساتنا‭ ‬وحواراتنا‭ ‬الجانبية‭ ‬معهم‭.‬

} في‭ ‬كل‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬يتعرض‭ ‬اللاعبون‭ ‬والمدربون‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬لمشكلات‭ ‬فنية‭ ‬تواجههم‭ ‬خلال‭ ‬المنافسة‭. ‬هذه‭ ‬المشكلات‭ ‬تتطلب‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬ناجعة‭ ‬للتغلب‭ ‬عليها،‭ ‬وهناك‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬الفنية‭ ‬تتطلب‭ ‬حلولا‭ ‬مختلفة‭ ‬غير‭ ‬تقليدية،‭ ‬تتطلب‭ ‬منا‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬مغايرة‭ ‬وإبداعية‭ ‬جديدة،‭ ‬فلم‭ ‬تعد‭ ‬الألعاب‭ ‬تمارس‭ ‬بالقدم‭ ‬أو‭ ‬اليد‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬بالفكر‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬أوامره‭ ‬للقدم‭ ‬واليد‭ ‬للتنفيذ،‭ ‬فالمتفوق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬الفكر،‭ ‬فقل‭ ‬لنا‭ ‬كيف‭ ‬تفكر‭ ‬نقل‭ ‬لك‭ ‬كيف‭ ‬تلعب‭.‬

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