جواز اللاعب
التاريخ
9/1/2023 7:09:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } حين طرحنا في مرة مضت رؤية عن قانون انتقال اللاعبين في اللائحة الصادرة عن بيت الكرة لعام 2023، قلنا إن ابواب جهنم فتحت للأندية وان عليها القيام بسدها بحسب ما هو وارد من تعليمات؛ بدلا من اللجوء إلى العرائض لأنها لا تنفع مع انظمة ( FIFA ).
} فالاتحاد هو صلة وصل بين ( FIFA ) والاندية، ولذا هي تقوم بتسجيل لاعبيها من خلال منصة ( D TMS )، وأعتقد انه في فترة ما قام بشرح كيفيتها للأندية، ولكن الجزء (الاهم) والمواكب لعملية التسجيل كان يحتاج إلى شرح الجدوى من ذلك.
} المشكلة ان بيت الكرة يومذاك لم يتعب نفسه لشرح الأمور، وقل من الأندية من يقوم بعملية البحث والتقصي؛ رغم انها تتعلق في جزء منها بالأمور المادية، والتي تفيدها إما كسبا حال الفهم؛ او الخسارة حال الاهمال، ولذا جاء الاستدراك!
} هذا الاستدراك جاء عبر الامين العام (المجتهد) الاخ راشد الزعبي من خلال اطلاعه المستمر على أنظمة ( FIFA )، سواء منذ ان كان امينا لسر ناديه أو حتى في فترة اعتكافه، وصولا إلى موقعه الحالي الذي جعله يبحث في الاوراق بصورة أكبر وأدق!
} ولذا ليس غريبا تذكيره للأندية بتفعيل حساب لها في المنصة القانونية لـ( FIFA )، باعتبارها المسؤولة عن نفسها لمعرفة الاشعارات والترافعات في الشكاوى والقضايا المرفوعة ضدها؛ ورغم ذلك لم يفعلها سوى ستة أندية!
} ولذا ليس غريبا في غياب التوجيهات سابقا الا تعرف الأندية وجود جواز لكل لاعب ( passport player›s ) من ضمن مقررات كونغرس ( FIFA ) والذي يحوي عدد السنوات التي أتمها اللاعب مع ناديه، ويفترض في الاتحاد ان يعمل هذه الوثيقة.
} وبحسب (الشيخ المهندس راشد بن عبدالرحمن) فان الوثيقة تتيح للأندية احتساب سنوات التطوير للحصول على التعويض المناسب خلال انتقال اللاعب ووفق مقاصة تابعة لـ( FIFA ) من دون تدخل من بيت الكرة.
} والاهم ان يرتفع تصنيف البحرين دوليا؛ لكي يكون مردود انتقال اي لاعب مجزيا، لانه في الوضع الحالي قيمة تطوير اي لاعب لا تتعدى خمسمائة دولار عن كل سنة، بما معنى قانونيا ان اللاعب الاغلى لن تتعدى قيمته ثلاثة إلى خمسة آلاف دولار!
} إذا (باب جهنم) ان الوضع الحالي يسهل انتقال من بلغوا (21) عاما، وجميع لاعبي الفئات العمرية إلى أي ناد يرغبون فيه شرط تعويض النادي الأم بعدد سنوات التطوير المدونة في جواز اللاعب، بما لا يتجاوز 500 دولار لكل سنة قضاها مع ناديه الأم مصدقة من اتحاد الكرة.
} كان يفترض أن يكون هذا الوضع القانوني والتوعوي مشرعا منذ سنوات سابقة؛ وأن تكون تعريفاته من مواد مخرجات الادارة الرياضية للأكاديمية الاولمبية بالتعاون مع اللجان المختصة في بيت الكرة، لكي لا تكون الأمور وفق الاهواء والامزجة.
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