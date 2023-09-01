جواز اللاعب

} ‭ ‬فالاتحاد‭ ‬هو‭ ‬صلة‭ ‬وصل‭ ‬بين‭ (‬ FIFA ‭) ‬والاندية،‭ ‬ولذا‭ ‬هي‭ ‬تقوم‭ ‬بتسجيل‭ ‬لاعبيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ (‬ D ‭ ‬ TMS ‭)‬،‭ ‬وأعتقد‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬بشرح‭ ‬كيفيتها‭ ‬للأندية،‭ ‬ولكن‭ ‬الجزء‭ (‬الاهم‭) ‬والمواكب‭ ‬لعملية‭ ‬التسجيل‭ ‬كان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬الجدوى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

} ‭ ‬المشكلة‭ ‬ان‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬يومذاك‭ ‬لم‭ ‬يتعب‭ ‬نفسه‭ ‬لشرح‭ ‬الأمور،‭ ‬وقل‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بعملية‭ ‬البحث‭ ‬والتقصي؛‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬تتعلق‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬بالأمور‭ ‬المادية،‭ ‬والتي‭ ‬تفيدها‭ ‬إما‭ ‬كسبا‭ ‬حال‭ ‬الفهم؛‭ ‬او‭ ‬الخسارة‭ ‬حال‭ ‬الاهمال،‭ ‬ولذا‭ ‬جاء‭ ‬الاستدراك‭!‬

} ‭ ‬هذا‭ ‬الاستدراك‭ ‬جاء‭ ‬عبر‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ (‬المجتهد‭) ‬الاخ‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اطلاعه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬أنظمة‭ (‬ FIFA ‭)‬،‭ ‬سواء‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬امينا‭ ‬لسر‭ ‬ناديه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬اعتكافه،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬موقعه‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬الاوراق‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬وأدق‭!‬

} ‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬تذكيره‭ ‬للأندية‭ ‬بتفعيل‭ ‬حساب‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬القانونية‭ ‬لـ‭(‬ FIFA ‭)‬،‭ ‬باعتبارها‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬لمعرفة‭ ‬الاشعارات‭ ‬والترافعات‭ ‬في‭ ‬الشكاوى‭ ‬والقضايا‭ ‬المرفوعة‭ ‬ضدها؛‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يفعلها‭ ‬سوى‭ ‬ستة‭ ‬أندية‭!‬

} ‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬التوجيهات‭ ‬سابقا‭ ‬الا‭ ‬تعرف‭ ‬الأندية‭ ‬وجود‭ ‬جواز‭ ‬لكل‭ ‬لاعب‭ (‬ passport ‭ ‬ player›s ‭) ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مقررات‭ ‬كونغرس‭ (‬ FIFA ‭) ‬والذي‭ ‬يحوي‭ ‬عدد‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬أتمها‭ ‬اللاعب‭ ‬مع‭ ‬ناديه،‭ ‬ويفترض‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬ان‭ ‬يعمل‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭.‬

} ‭ ‬وبحسب‭ (‬الشيخ‭ ‬المهندس‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭) ‬فان‭ ‬الوثيقة‭ ‬تتيح‭ ‬للأندية‭ ‬احتساب‭ ‬سنوات‭ ‬التطوير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬المناسب‭ ‬خلال‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬ووفق‭ ‬مقاصة‭ ‬تابعة‭ ‬لـ‭(‬ FIFA ‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭.‬

} ‭ ‬والاهم‭ ‬ان‭ ‬يرتفع‭ ‬تصنيف‭ ‬البحرين‭ ‬دوليا؛‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬مردود‭ ‬انتقال‭ ‬اي‭ ‬لاعب‭ ‬مجزيا،‭ ‬لانه‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬قيمة‭ ‬تطوير‭ ‬اي‭ ‬لاعب‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬خمسمائة‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬بما‭ ‬معنى‭ ‬قانونيا‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬الاغلى‭ ‬لن‭ ‬تتعدى‭ ‬قيمته‭ ‬ثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭!‬

} ‭ ‬إذا‭ (‬باب‭ ‬جهنم‭) ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬يسهل‭ ‬انتقال‭ ‬من‭ ‬بلغوا‭ (‬21‭) ‬عاما،‭ ‬وجميع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬ناد‭ ‬يرغبون‭ ‬فيه‭ ‬شرط‭ ‬تعويض‭ ‬النادي‭ ‬الأم‭ ‬بعدد‭ ‬سنوات‭ ‬التطوير‭ ‬المدونة‭ ‬في‭ ‬جواز‭ ‬اللاعب،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬500‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬سنة‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬مصدقة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭.‬

} ‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬القانوني‭ ‬والتوعوي‭ ‬مشرعا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة؛‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬تعريفاته‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬مخرجات‭ ‬الادارة‭ ‬الرياضية‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الاولمبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الكرة،‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬الأمور‭ ‬وفق‭ ‬الاهواء‭ ‬والامزجة‭.‬



