عن الوعي المجتمعي في هذه القضايا

ودونما‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله،‭ ‬ومع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬بأن‭ ‬يتواصل‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬الأخلاقي،‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التطرق‭ ‬للقضية،‭ ‬حتى‭ ‬حينما‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬فإننا‭ ‬نرجو‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬الرفيع،‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬الحساسة‭.‬

كلنا‭ ‬معرضون‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف،‭ ‬والجميع‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬اقتحام‭ ‬الشأن‭ ‬الأسري‭.. ‬فللأسرة‭ ‬سياج‭ ‬متين،‭ ‬يحميه‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون،‭ ‬وقبلهما‭ ‬الأخلاق‭ ‬والدين‭.. ‬ثم‭ ‬ماذا‭ ‬سيستفيد‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأسرية؟‭ ‬وكم‭ ‬أعجبتني‭ ‬مواقف‭ ‬وكلمات‭ ‬وعبارات‭ ‬نشرها‭ ‬أشخاص‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬ستر‭ ‬المسلم‮»‬‭ ‬وعدم‭ ‬التشفي،‭ ‬والهمز‭ ‬واللمز،‭ ‬وإصدار‭ ‬وإطلاق‭ ‬الأحكام،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬الأسرة‭ ‬المكلومة‭ ‬وأفرادها،‭ ‬فيكفيهم‭ ‬ما‭ ‬ألمّ‭ ‬لهم،‭ ‬وليسوا‭ ‬بحاجة‭ ‬لمضاعفة‭ ‬جروحهم‭ ‬وآلامهم‭ ‬ومصابهم‭ ‬الجلل‭.‬

وقبل‭ ‬أن‭ ‬يسعى‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬لنشر‭ ‬وتداول‭ ‬لبعض‭ ‬أخبار‭ ‬وتفاصيل‭ ‬وتكهنات‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬الأسرية‭ ‬الحساسة،‭ ‬ليضع‭ ‬نفسه‭ ‬مكان‭ ‬تلك‭ ‬الأسر‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أفرادها،‭ ‬وعن‭ ‬مشاعرهم‭ ‬وأحاسيسهم‭ ‬ونفسياتهم،‭ ‬وحتى‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم،‭ ‬فالأطفال‭ ‬والكبار‭ ‬معا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يحتضنهم‭ ‬ويخرجهم‭ ‬مما‭ ‬هم‭ ‬فيه،‭ ‬ويعينهم‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬المأساة‭ ‬والمصيبة،‭ ‬وليس‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يشيع‭ ‬الأخبار‭ ‬والمعلومات‭ ‬والتفاصيل،‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يطلق‭ ‬التعليقات‭ ‬‮«‬السخيفة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حال‭ ‬الأزواج‭ ‬والزوجات‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭.

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يقول‭ ‬المرحوم‭ ‬غازي‭ ‬القصيبي‭: ((‬التخصص‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يدرس‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الأخلاق‮»‬‭.. ‬فقد‭ ‬يحمله‭ ‬عامل‭ ‬نظافة‭.. ‬ويفتقده‭ ‬الدكتور‭)).. ‬وأغلى‭ ‬ما‭ ‬نملك‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬الخليجية‭ ‬هو‭ ‬التمسك‭ ‬بالعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الأخلاقية‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬للمجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬خصوصية‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الأسري،‭ ‬وهناك‭ ‬أمور‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬الحديث‭ ‬فيها‭ ‬والجدل‭ ‬معها،‭ ‬ولا‭ ‬يعقل‭ ‬الخوض‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬التندر‭ ‬عليها،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬كشف‭ ‬سترها‭ ‬والسعي‭ ‬لنشرها،‭ ‬ولربما‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬عن‭ ‬غيرها،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬حرمة‭ ‬هناك‭ ‬ولا‭ ‬احترام‭ ‬للخصوصية‭ ‬الأسرية،‭ ‬ولا‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬آثار‭ ‬وتداعيات‭ ‬النشر‭ ‬والتداول‭ ‬والتكهن‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬والحوادث،‭ ‬على‭ ‬الأبناء‭ ‬والأهل‭ ‬والأسر‭ ‬المكلومة‭.‬

وأمام‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬الإيجابي‭ ‬الحاضر‭ ‬اليوم‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيفية،‭ ‬الإعلامية‭ ‬والأسرية‭ ‬وكذلك‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أن‭ ‬تستثمر‭ ‬هذا‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬للبناء‭ ‬عليه،‭ ‬وتعزيزه‭ ‬وترسيخه،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬وحمايته‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وتداول‭ ‬الجرائم‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬الأسري‭.. ‬فللأسرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬مكانة‭ ‬وخصوصية،‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬والتمسك‭ ‬بها‭.‬

مع‭ ‬ثقتنا‭ ‬التامة‭ ‬بأن‭ ‬السلطات‭ ‬القانونية‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬حريصة‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ضيق‭ ‬جدا‭.. ‬وأعلم‭ ‬شخصيا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الأسرية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مشكورة‭ ‬بنشرها‭ ‬وتداولها،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬معالجتها‭ ‬وفق‭ ‬منهجية‭ ‬إنسانية‭ ‬متميزة‭.‬