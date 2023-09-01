رحلة لثور في سيارة.. الشرطة تتدخل بعد الحادثة العجيبة
التاريخ
9/1/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوقفت الشرطة الأمريكية في ولاية نبراسكا سائقا كان يقود سيارته على طريق سريع، بعد بلاغ عن وجود راكب غير عادي معه. ولم يكن الراكب الغريب سوى ثور من فصيلة «أنكولي واتوسي»، التي تعرف بـ«مواشي الملوك» نظرا لضخامة حجمها، فمتوسط وزنها يبلغ 500 كيلوجرام.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن سائقين على طريق سريع في نبراسكا أبلغوا الشرطة عن سيارة، وقد أزيل نصف سقفها لكي تستوعب الثور الضخم، كما وضع السائق حاجزا حديديا على جانب السيارة حتى لا يسقط الحيوان. وأجلس السائق، واسمه لي ماير، الثور على مقعد المسافر بجانبه، في الحادثة التي وقعت في 30 أغسطس الماضي. وأوقفت الشرطة الأمريكية السائق فترة وجيزة، وقالت إنها تلقت بلاغا بشأن وجود بقرة على متن سيارة صغيرة تسير في طريق سريع. وأضافت أن دورية أوقفت السائق وحررت مخالفة بحقه ووجهت له تحذيرات من مغبة تكرار فعلته وطلب عناصرها منه مغادرة مدينة نيلاي. ويعرف عن السائق أنه يشارك في عروض الماشية التقليدية في نيلاي بالثور الذي كان معه في السيارة.
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