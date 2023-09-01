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رحلة لثور في سيارة.. الشرطة تتدخل بعد الحادثة العجيبة

9/1/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نبراسكا‭ ‬سائقا‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع،‭ ‬بعد‭ ‬بلاغ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬راكب‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬معه‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬الراكب‭ ‬الغريب‭ ‬سوى‭ ‬ثور‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬‮«‬أنكولي‭ ‬واتوسي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بـ«مواشي‭ ‬الملوك‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬لضخامة‭ ‬حجمها،‭ ‬فمتوسط‭ ‬وزنها‭ ‬يبلغ‭ ‬500‭ ‬كيلوجرام‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬سائقين‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬نبراسكا‭ ‬أبلغوا‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬سيارة،‭ ‬وقد‭ ‬أزيل‭ ‬نصف‭ ‬سقفها‭ ‬لكي‭ ‬تستوعب‭ ‬الثور‭ ‬الضخم،‭ ‬كما‭ ‬وضع‭ ‬السائق‭ ‬حاجزا‭ ‬حديديا‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬السيارة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬الحيوان‭. ‬وأجلس‭ ‬السائق،‭ ‬واسمه‭ ‬لي‭ ‬ماير،‭ ‬الثور‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬المسافر‭ ‬بجانبه،‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬وأوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬السائق‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬بقرة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬صغيرة‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬دورية‭ ‬أوقفت‭ ‬السائق‭ ‬وحررت‭ ‬مخالفة‭ ‬بحقه‭ ‬ووجهت‭ ‬له‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬تكرار‭ ‬فعلته‭ ‬وطلب‭ ‬عناصرها‭ ‬منه‭ ‬مغادرة‭ ‬مدينة‭ ‬نيلاي‭. ‬ويعرف‭ ‬عن‭ ‬السائق‭ ‬أنه‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬عروض‭ ‬الماشية‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬نيلاي‭ ‬بالثور‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬السيارة‭.‬

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