بريطانيا تفسخ عقدها مع الشركة المسؤولة عن نقل ريشي سوناك بالهليكوبتر
التاريخ
9/1/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الدفاع عدم تجديد العقد الخاص بالطائرات التي يستقلها رئيس الوزراء، ريشي سوناك، حيث واجه انتقادات لاذعة مؤخرا بهذا الشأن. وبحسب «الغارديان»، قالت وزارة الدفاع أن العقد الحالي والذي يشمل تنقله على متن طائرات هليكوبتر سينتهي في سبتمبر ولن يتم تجديده. كما قالت الوزارة أن ميزانية السفر الرسمي للوزراء وكبار مسؤولي الدفاع والتي تصل قيمتها الى نحو 40 مليون جنيه إسترليني، ستذهب لصالح التنقل بوسائل أخرى بما في ذلك تلك المتاحة لحكومة جلالة الملك. وفي ديسمبر أعلنت وزارة الدفاع عن مناقصة لعقد جديد يعرف رسميًا باسم خدمة مروحيات النقل الجوي بقيمة تتراوح بين 30 مليون جنيه إسترليني و40 مليون جنيه إسترليني، ويستمر حتى نهاية عام 2027. ويشترط العقد توفير ما يصل إلى 500 ساعة استخدام سنويا لنقل الوزراء إلى أي مسافة تصل إلى 250 ميلا. ومن المقرر أن ينتهي العقد مع شركة «سولان هليكوبترز»، ومقرها نورثهامبتونشاير، هذا الشهر. من جانبها، رفضت وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء الإفصاح عن سبب تغيير الخطط، إلا أن سوناك تعرض مؤخرا لانتقادات واسعة لمسافات قصيرة يمكنه الوصول إليها بسهولة بالقطار. وجاءت هذه الانتقادات بعد أن كشف تقرير جديد أن سوناك استعار طائرة هليكوبتر تابعة لحزب المحافظين للسفر إلى حدث انتخابي في تشيستر، شيشاير. حيث سافر سوناك لمسافة 200 ميل لحضور الحدث، بيد أن سوناك كان يستطيع الوصول للمكان خلال 10 دقائق إضافية فقط لو أنه استخدم القطار المتجه من لندن إلى ريكسهام بدلاً من الطائرة. وأشار تقرير تابع لصحيفة ميرور إلى أن هناك اعتقادات أن رحلة سوناك بطائرة الهليكوبتر ضخت أكثر من طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
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