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بريطانيا تفسخ عقدها مع الشركة المسؤولة عن نقل ريشي سوناك بالهليكوبتر

9/1/2023 7:09:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬العقد‭ ‬الخاص‭ ‬بالطائرات‭ ‬التي‭ ‬يستقلها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬حيث‭ ‬واجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬مؤخرا‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬وبحسب‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬الحالي‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬تنقله‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬سينتهي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬تجديده‭. ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬ميزانية‭ ‬السفر‭ ‬الرسمي‭ ‬للوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الدفاع‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬ستذهب‭ ‬لصالح‭ ‬التنقل‭ ‬بوسائل‭ ‬أخرى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬المتاحة‭ ‬لحكومة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭. ‬وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مناقصة‭ ‬لعقد‭ ‬جديد‭ ‬يعرف‭ ‬رسميًا‭ ‬باسم‭ ‬خدمة‭ ‬مروحيات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬بقيمة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬و40‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2027‭. ‬ويشترط‭ ‬العقد‭ ‬توفير‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬ساعة‭ ‬استخدام‭ ‬سنويا‭ ‬لنقل‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مسافة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬ميلا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سولان‭ ‬هليكوبترز‮»‬،‭ ‬ومقرها‭ ‬نورثهامبتونشاير،‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬رفضت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ورئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬تغيير‭ ‬الخطط،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سوناك‭ ‬تعرض‭ ‬مؤخرا‭ ‬لانتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬لمسافات‭ ‬قصيرة‭ ‬يمكنه‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بسهولة‭ ‬بالقطار‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬سوناك‭ ‬استعار‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬حدث‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬تشيستر،‭ ‬شيشاير‭. ‬حيث‭ ‬سافر‭ ‬سوناك‭ ‬لمسافة‭ ‬200‭ ‬ميل‭ ‬لحضور‭ ‬الحدث،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬سوناك‭ ‬كان‭ ‬يستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬للمكان‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬إضافية‭ ‬فقط‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬استخدم‭ ‬القطار‭ ‬المتجه‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬إلى‭ ‬ريكسهام‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭. ‬وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬تابع‭ ‬لصحيفة‭ ‬ميرور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اعتقادات‭ ‬أن‭ ‬رحلة‭ ‬سوناك‭ ‬بطائرة‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬ضخت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭.‬

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