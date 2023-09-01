صور من ناسا تظهر حفرة على القمر خلفها تحطم مركبة روسية
التاريخ
9/1/2023 7:09:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت لقطات وصور نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبة الفضاء الروسية لونا-25 التي فشلت في الهبوط على القطب الجنوبي للقمر خلفت حفرة اتساعها عشرة أمتار عندما تحطمت الشهر الماضي بسبب مشكلة فنية. وفشلت لونا-25، وهي أول مهمة روسية للقمر في 47 عاما، في 19 أغسطس في الهبوط عندما خرجت عن السيطرة وتحطمت على القمر مما سلط الضوء على التراجع في قطاع الفضاء الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان صاحب أحد أقوى برامج الفضاء في العالم. وصورت المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية (إل.آر.أو) التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية حفرة جديدة على سطح القمر وخلصت إلى أنها على الأرجح في موقع تحطم لونا-25. وقالت ناسا: «الحفرة الجديدة قطرها نحو عشرة أمتار... وبما أن الحفرة الجديدة قريبة من نقطة الاصطدام المُقدرة للمركبة لونا-25 فقد خلص فريق إل.آر.أو إلى أنها على الأرجح نتجت عن تلك المهمة وليست لسبب طبيعي». وبعد التحطم قالت موسكو إن لجنة وزارية خاصة تشكلت للتحقيق في أسباب ما جرى.
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