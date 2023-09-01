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صور من ناسا تظهر حفرة على القمر خلفها تحطم مركبة روسية

9/1/2023 7:09:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬وصور‭ ‬نشرتها‭ ‬إدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬أن‭ ‬مركبة‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسية‭ ‬لونا‭-‬25‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الهبوط‭ ‬على‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقمر‭ ‬خلفت‭ ‬حفرة‭ ‬اتساعها‭ ‬عشرة‭ ‬أمتار‭ ‬عندما‭ ‬تحطمت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬فنية‭. ‬وفشلت‭ ‬لونا‭-‬25،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬روسية‭ ‬للقمر‭ ‬في‭ ‬47‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬الهبوط‭ ‬عندما‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬وتحطمت‭ ‬على‭ ‬القمر‭ ‬مما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬الروسي‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬أحد‭ ‬أقوى‭ ‬برامج‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وصورت‭ ‬المركبة‭ ‬المدارية‭ ‬الاستطلاعية‭ ‬القمرية‭ (‬إل‭.‬آر‭.‬أو‭) ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬الوطنية‭ ‬للملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭ ‬حفرة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬وخلصت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تحطم‭ ‬لونا‭-‬25‭. ‬وقالت‭ ‬ناسا‭: ‬‮«‬الحفرة‭ ‬الجديدة‭ ‬قطرها‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أمتار‭... ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬الحفرة‭ ‬الجديدة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬الاصطدام‭ ‬المُقدرة‭ ‬للمركبة‭ ‬لونا‭-‬25‭ ‬فقد‭ ‬خلص‭ ‬فريق‭ ‬إل‭.‬آر‭.‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المهمة‭ ‬وليست‭ ‬لسبب‭ ‬طبيعي‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬التحطم‭ ‬قالت‭ ‬موسكو‭ ‬إن‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬خاصة‭ ‬تشكلت‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬ما‭ ‬جرى‭. ‬

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