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بينوشيه وتاتشر على شكل مصاصي دماء في فيلم ضمن مهرجان البندقية

9/1/2023 7:09:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعود‭ ‬الديكتاتور‭ ‬التشيلي‭ ‬أوغوستو‭ ‬بينوشيه‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬مارجريت‭ ‬تاتشر‭ ‬إلى‭ ‬الشاشة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬مصاصي‭ ‬دماء‭ ‬متعطشين‭ ‬للدم،‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬ساخر‭ ‬لاذع‭ ‬للمخرج‭ ‬التشيلي‭ ‬بابلو‭ ‬لارين‭ ‬عُرض‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي‭. ‬

في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬إل‭ ‬كونده‮»‬‭ (‬‮«‬الكونت‮»‬‭)‬،‭ ‬يظهر‭ ‬أوغستو‭ ‬بينوشيه‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬تشيلي‭ ‬بقبضة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬1990‭ ‬بعد‭ ‬إطاحته‭ ‬الرئيس‭ ‬الاشتراكي‭ ‬سلفادور‭ ‬أليندي‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مصاص‭ ‬دماء‭ ‬يتغذى‭ ‬بقلوب‭ ‬ضحاياه‭ ‬الموضوعة‭ ‬في‭ ‬الخلاط‭. ‬

أما‭ ‬التعليق‭ ‬الذي‭ ‬يرافق‭ ‬مشاهد‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬رحلة‭ ‬الديكتاتور،‭ ‬من‭ ‬نشأته‭ ‬إلى‭ ‬مشكلاته‭ ‬مع‭ ‬عائلته،‭ ‬فهو‭ ‬بصوت‭ ‬مارغريت‭ ‬تاتشر،‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬الحديدية‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬عامَي‭ ‬1979‭ ‬و1990،‭ ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الفيلم،‭ ‬أيضا‭ ‬بشكل‭ ‬مصاصة‭ ‬دماء‭. ‬

وأوضح‭ ‬بابلو‭ ‬لارين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬لمناسبة‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هناك‭ ‬مسار‭ ‬طويل‭ ‬لإيجاد‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لتجسيد‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ (‬بينوشيه‭) ‬أبداً‭ ‬موضوعاً‭ ‬لعمل‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬شخصيته‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬المخرج‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بإشادة‭ ‬النقاد‭ ‬بأعماله‭ ‬التي‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬سيرة‭ ‬جاكلين‭ ‬كينيدي‭ (‬‮«‬جاكي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ناتالي‭ ‬بورتمان‭) ‬والأميرة‭ ‬ديانا‭ (‬‮«‬سبنسر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬كريستن‭ ‬ستيوارت‭)‬،‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬المهزلة‭ ‬والسخرية‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تجنب‭ ‬السخرية،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التعاطف،‭ ‬وهذا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬اختياره‭ ‬تقديم‭ ‬بينوشيه‭ ‬بشكل‭ ‬مصاص‭ ‬دماء،‭ ‬برر‭ ‬لارين‭ ‬ذلك‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬الديكتاتور‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يواجه‭ ‬العدالة‭ ‬قط‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عاش‭ ‬ومات‭ ‬في‭ ‬الحرية،‭ ‬وكان‭ ‬ثرياً‭. ‬وقد‭ ‬جعله‭ ‬هذا‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬جهنمياً‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬بينوشيه‭ ‬أُعدم‭ ‬آلاف‭ ‬المعارضين‭ ‬وسجن‭ ‬وعذب‭ ‬آخرون،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفساد‭. ‬

وبدعم‭ ‬ضمني‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬اعتبرته‭ ‬حصنا‭ ‬ضد‭ ‬الشيوعية‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬كان‭ ‬بينوشيه‭ ‬أيضا‭ ‬حليفاً‭ ‬لمارغريت‭ ‬تاتشر‭ ‬ضد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الفوكلاند‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭. ‬

وقال‭ ‬لارين‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬تموّل‭ ‬نتفليكس‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الجريء‭ ‬والفريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬المنصة‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬إضراب‭ ‬الممثلين‭ ‬والكتّاب‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭. ‬

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