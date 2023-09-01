مهرجان الجونة السينمائي يعرض أفلاما مرممة لجماعة الفيلم السوداني
التاريخ
9/1/2023 7:09:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مهرجان الجونة السينمائي في مصر يوم الخميس عرض مجموعة من الأفلام المرممة لجماعة الفيلم السوداني في دورته السادسة التي تقام في أكتوبر.
وقال المهرجان في بيان إن ثمانية أفلام قصيرة ومتوسطة الطول لرواد السينما السودانية جرى ترميمها حديثا في ألمانيا ستعرض ضمن قسم (عروض خاصة) في الدورة المقبلة.
وتشمل المجموعة ثمانية أفلام بينها ثلاثة للمخرج الطيب المهدي هي (الضريح) إنتاج 1977 و(المحطة) إنتاج 1989 و(أربع مرات للأطفال) إنتاج 1979، وثلاثة أفلام للمخرج إبراهيم شداد هي (الحبل) إنتاج 1985 و(حفلة صيد) إنتاج 1964 و(جمل) إنتاج 1981 وفيلمان للمخرج سليمان النور هما (إفريقيا: غابة، طبل وثورة) إنتاج 1979 و(ولكن الأرض تدور) إنتاج 1978.
وقالت المخرجة والمنتجة ماريان خوري المديرة الفنية لمهرجان الجونة في البيان: «بمحض الصدفة، وجد صناع هذه الأفلام أنفسهم في القاهرة خلال التحضير للبرنامج، وذلك هربا من موجة العنف والاضطرابات في الخرطوم، وهو ما أكد لنا ضرورة توفير منبر للمخرجين السودانيين».
وكانت جماعة الفيلم السوداني قد تأسست في أبريل 1989 من قبل مجموعة مخرجين أصيبوا بخيبة الأمل جراء القيود المفروضة على صناعة السينما في البلاد آنذاك واستمرت عامين قبل أن توقفها السلطات ثم عاودت نشاطها في 2005.
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