وقال‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬أفلام‭ ‬قصيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬الطول‭ ‬لرواد‭ ‬السينما‭ ‬السودانية‭ ‬جرى‭ ‬ترميمها‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬ستعرض‭ ‬ضمن‭ ‬قسم‭ (‬عروض‭ ‬خاصة‭) ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المقبلة‭.‬

وتشمل‭ ‬المجموعة‭ ‬ثمانية‭ ‬أفلام‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬للمخرج‭ ‬الطيب‭ ‬المهدي‭ ‬هي‭ (‬الضريح‭) ‬إنتاج‭ ‬1977‭ ‬و‭(‬المحطة‭) ‬إنتاج‭ ‬1989‭ ‬و‭(‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬للأطفال‭) ‬إنتاج‭ ‬1979،‭ ‬وثلاثة‭ ‬أفلام‭ ‬للمخرج‭ ‬إبراهيم‭ ‬شداد‭ ‬هي‭ (‬الحبل‭) ‬إنتاج‭ ‬1985‭ ‬و‭(‬حفلة‭ ‬صيد‭) ‬إنتاج‭ ‬1964‭ ‬و‭(‬جمل‭) ‬إنتاج‭ ‬1981‭ ‬وفيلمان‭ ‬للمخرج‭ ‬سليمان‭ ‬النور‭ ‬هما‭ (‬إفريقيا‭: ‬غابة،‭ ‬طبل‭ ‬وثورة‭) ‬إنتاج‭ ‬1979‭ ‬و‭(‬ولكن‭ ‬الأرض‭ ‬تدور‭) ‬إنتاج‭ ‬1978‭.‬

وقالت‭ ‬المخرجة‭ ‬والمنتجة‭ ‬ماريان‭ ‬خوري‭ ‬المديرة‭ ‬الفنية‭ ‬لمهرجان‭ ‬الجونة‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬بمحض‭ ‬الصدفة،‭ ‬وجد‭ ‬صناع‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬التحضير‭ ‬للبرنامج،‭ ‬وذلك‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬العنف‭ ‬والاضطرابات‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬لنا‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬منبر‭ ‬للمخرجين‭ ‬السودانيين‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬جماعة‭ ‬الفيلم‭ ‬السوداني‭ ‬قد‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬1989‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬مخرجين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بخيبة‭ ‬الأمل‭ ‬جراء‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬آنذاك‭ ‬واستمرت‭ ‬عامين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬توقفها‭ ‬السلطات‭ ‬ثم‭ ‬عاودت‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬2005‭.‬