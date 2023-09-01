توفيت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬متأثرة‭ ‬بجراحها‭ ‬التي‭ ‬أصيبت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة‭ ‬وقع‭ ‬قرب‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬1997‭.‬





في‭ ‬محاولة‭ ‬لتجنب‭ ‬المصورين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يطاردونها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة،‭ ‬كان‭ ‬سائق‭ ‬ديانا؛‭ ‬هنري‭ ‬بول،‭ ‬يقود‭ ‬بسرعة‭ ‬تقارب‭ ‬ضعف‭ ‬الحد‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬بونت‭ ‬دي‭ ‬ألما‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬أميرة‭ ‬الشعب‭ ‬وصديقها‭ ‬دودي‭ ‬الفايد‭ ‬وحارسهما‭ ‬الشخصي‭ ‬تريفور‭ ‬ريس‭ ‬جونز،‭ ‬واصطدمت‭ ‬السيارة‭ ‬بجدار‭ ‬النفق،‭ ‬ثم‭ ‬بعمود‭ ‬يدعم‭ ‬الهيكل‭. ‬قُتل‭ ‬فايد‭ ‬وبولس‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬ديانا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭. ‬وصلت‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬ونقلتها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تنج‭. ‬وتوفيت‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬متأثرة‭ ‬بجراحها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬53‭ ‬صباحًا‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬1997‭.‬

عانت‭ ‬ديانا‭ ‬من‭ ‬ارتجاج‭ ‬في‭ ‬المخ‭ ‬وكسر‭ ‬في‭ ‬الذراع‭ ‬وجرح‭ ‬في‭ ‬فخذها‭ ‬في‭ ‬الحادث،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬أودى‭ ‬بحياتها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬هو‭ ‬جروحها‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬صدرها‭. ‬أصيبت‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬الوريد‭ ‬الرئوي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬نزيف‭ ‬داخلي‭. ‬وبعد‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬الجراحون‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬قلبها‭ ‬ينبض‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭. ‬وتشير‭ ‬التكهنات‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬ديانا‭ ‬ترتدي‭ ‬حزام‭ ‬الأمان‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث،‭ ‬فربما‭ ‬نجت‭ ‬بإصابات‭ ‬طفيفة‭ ‬نسبياً‭.‬

كانت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬وصديقها‭ ‬المنتج‭ ‬السينمائي‭ ‬دودي‭ ‬الفايد،‭ ‬في‭ ‬مقاعد‭ ‬الركاب‭ ‬الخلفية‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬مرسيدس‭ ‬بنز‭ ‬ W 140‭ ‬ S ‭-‬ Class ‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬حيث‭ ‬أمضيا‭ ‬لحظاتهما‭ ‬الأخيرة‭. ‬وكان‭ ‬تريفور‭ ‬ريس‭ ‬جونز،‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬التابعين‭ ‬لعائلة‭ ‬الفايد،‭ ‬يجلس‭ ‬في‭ ‬مقعد‭ ‬الراكب‭ ‬الأمامي‭. ‬كان‭ ‬هنري‭ ‬بول،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬باريس‭ (‬ملكية‭ ‬يملكها‭ ‬والد‭ ‬الفايد،‭ ‬محمد‭ ‬الفايد‭)‬،‭ ‬خلف‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭. ‬كان‭ ‬ريس‭ ‬جونز‭ ‬الناجي‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬الحادث‭.‬





كانت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عامًا‭ ‬وقت‭ ‬وفاتها‭.‬

ووفقاً‭ ‬لرجل‭ ‬إطفاء‭ ‬استجاب‭ ‬لموقع‭ ‬الحادث،‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬كلمات‭ ‬ديانا‭ ‬هي‭: "‬يا‭ ‬إلهي،‭ ‬ماذا‭ ‬حدث؟‭"‬

ما‭ ‬هي‭ ‬الأزياء‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سترتديها‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬اليوم؟‭ ‬خبراء‭ ‬يجيبون

خلّدت‭ ‬الكتب،‭ ‬والمعارض،‭ ‬ومسلسلات‭ ‬نتفليكس،‭ ‬وجلسات‭ ‬التصوير‭ ‬لمجلة‭ "‬فوغ‭"‬،‭ ‬وحتى‭ ‬المسرحيات‭ ‬الموسيقية،‭ ‬أزياء‭ ‬ملابس‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة،‭ ‬ديانا‭.‬

ومن‭ ‬ثوب‭ ‬زفافها‭ ‬الخيالي‭ ‬إلى‭ "‬فستان‭ ‬الانتقام‭" ‬الذي‭ ‬ارتدته‭ ‬بعدما‭ ‬أقرّ‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬بخيانته‭ ‬الزوجية،‭ ‬شهد‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬تحول‭ ‬أسلوبها‭ ‬بحيث‭ ‬أصبحت‭ "‬أميرة‭ ‬الناس‭".‬

تأثير‭ ‬الموضة

كانت‭ ‬أميرة‭ ‬ويلز‭ ‬بارعة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬خزانة‭ ‬ملابسها‭ ‬دبلوماسياً‭. ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬ملابس‭ ‬لمصممين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تزورها،‭ ‬أو‭ ‬انتقاء‭ ‬الألوان‭ ‬والرموز‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالهويات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمضيفين،‭ ‬فقد‭ ‬استخدمت‭ ‬الملابس‭ ‬كي‭ ‬تقدم‭ ‬الدعم‭ ‬والاحترام‭.‬

وتذكرت‭ ‬آنا‭ ‬هارفي‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مستشارة‭ ‬الأزياء‭ ‬للأميرة‭ ‬ديانا،‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬بمجلة‭ ‬فوغ‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1997،‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭ ‬بوقت‭ ‬قصير‭: "‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬الملابس‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬هادف‭. ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬ويلز‭ ‬كانت‭ ‬ترتدي‭ ‬الألوان‭ ‬الويلزية،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بدلة‭ ‬حريرية‭ ‬خضراء‭ ‬وحمراء‭ ‬اللون،‭ ‬ولدى‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬ارتدت‭ ‬زيًا‭ ‬للمصمم‭ ‬الياباني‭ ‬يوكي‭ ‬توريمارو،‭ ‬بينما‭ ‬ارتدت‭ ‬شانيل‭ ‬لرحلتها‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭".‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986،‭ ‬ارتدت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬فستانًا‭ ‬مزينًا‭ ‬بالصقور‭ ‬الذهبية،‭ ‬أحد‭ ‬الرموز‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وخلال‭ ‬جولتها‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬عينه،‭ ‬ارتدت‭ ‬فستانًا‭ ‬منقطًا‭ ‬باللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬العلم‭ ‬الوطني‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬ماثيو‭ ‬ستوري،‭ ‬أمين‭ ‬معرض‭ ‬قصر‭ ‬كنسينغتون‭ ‬2021،‭ ‬بعنوان‭ "‬النمط‭ ‬الملكي‭ ‬قيد‭ ‬الإعداد‭"‬،‭ ‬لـ CNN ،‭ ‬إنّ‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ "‬يرتدون‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬تشيد‭ ‬بثقافة‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يزورونه‭". ‬لكن‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬استمرت‭ ‬بالقيام‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬حينها‭ (‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬حاليًا‭)‬،‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينيات‭.‬

عين‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬الأيقونية

وفي‭ ‬سنواتها‭ ‬الأولى،‭ ‬أثار‭ ‬المصممون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬اهتمام‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ . ‬وكتبت‭ ‬مستشارتها‭ ‬للأزياء‭ ‬هارفي‭ ‬في‭ ‬مقالتها‭ ‬بمجلة‭ "‬فوغ‭" ‬في‭ ‬عام‭ ‬1997‭: "‬لقد‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬ترتدي‭ ‬ملابس‭ ‬بريطانية‭ ‬لأنها‭ ‬شعرت‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬صناعة‭ ‬الأزياء‭".‬

أما‭ ‬السترة‭ ‬الحمراء‭ ‬برسومات‭ ‬الخراف‭ ‬البيضاء‭ ‬المذكورة‭ ‬سالفًا،‭ ‬فهي‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬لاقت‭ ‬رواجًا‭ ‬قبل‭ ‬عصر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بوقت‭ ‬طويل،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الخروف‭ ‬الأسود‭ ‬الوحيد‭ ‬عليها‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬ديانا‭ ‬خارج‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬مورغان‭ ‬لو‭ ‬كاير‭ ‬مسؤولة‭ ‬المحتوى‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الأزياء‭ "‬ Lyst ‭"‬،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬ CNN ‭: "‬يعلم‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬أن‭ ‬الملابس‭ ‬التي‭ ‬يرتدونها‭ ‬يُرجح‭ ‬أن‭ ‬تتصدر‭ ‬عناوين‭ ‬الصحف،‭ ‬وتُباع‭ ‬على‭ ‬الفور‭". ‬وأضافت‭ ‬لو‭ ‬كاير‭ ‬أنه‭ "‬اتجاه‭ ‬يستمر‭ ‬مع‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬وكيت‭ ‬ميدلتون‭"‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ "‬الجيل‭ ‬التالي‭ ‬من‭ ‬زوجات‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬أصبحن‭ ‬مؤثرات‭ ‬أقوياء‭".‬

وتكهّن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬موران‭ ‬وكارلسون‭ ‬أنه‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬اليوم،‭ ‬فربما‭ ‬تستعيد‭ ‬أيام‭ ‬الملابس‭ ‬المحبوكة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ (‬الحقبة‭ ‬التي‭ ‬تجسدها‭ ‬كنزة‭ ‬ Gyles ‭ & ‬ George ‭ ‬المكتوب‭ ‬عليها‭ "‬أنا‭ ‬جوهرة‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬تحمل‭ ‬كلفتها‭").‬

وكانت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬وفية‭ ‬للمصممين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الذين‭ ‬عملت‭ ‬معهم‭ ‬طوال‭ ‬حياتها،‭ ‬مثل‭ ‬كاثرين‭ ‬ووكر‭ ‬التي‭ ‬تُوفيت‭ ‬حينها،‭ ‬وبروس‭ ‬أولدفيلد‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حياتها،‭ ‬كانت‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬تجري‭ ‬تجارب‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭ ‬مع‭ ‬العلامات‭ ‬الدولية‭. ‬ومع‭ ‬صعود‭ ‬نجمها،‭ ‬أقامت‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬مصممين‭ ‬مثل‭ ‬جياني‭ ‬فيرساتشي،‭ ‬الذي‭ ‬حضرت‭ ‬جنازته،‭ ‬وكريستيان‭ ‬ديور‭. ‬

ورأت‭ ‬موران‭ ‬أن‭ ‬الأميرة‭ ‬كانت‭ ‬تحب‭ ‬أن‭ ‬تخلط‭ ‬بين‭ ‬المصممين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬ومتدني‭ ‬المستوى،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬ليستمر‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬اليوم‭. ‬وأوضح‭ ‬كارلسون‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ستختبر‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأزياء،‭ ‬قائلًا‭: "‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أراها‭ ‬أسيرة‭ ‬مصمم‭ ‬واحد‭". ‬وبالنسبة‭ ‬للأميرة‭ ‬ديانا،‭ ‬كان‭ ‬الزي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬وكأنه‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تحرّرها‭ ‬فستانها‭ ‬الأسود‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬كريستينا‭ ‬ستامبوليان‭ ‬والذي‭ ‬سُمي‭ ‬بفستان‭ ‬الانتقام،‭ ‬وهو‭ ‬قصير‭ ‬وغير‭ ‬متماثل‭ ‬وملاصق‭ ‬للجسم،‭ ‬وقد‭ ‬ارتدته‭ ‬بحدث‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬باليوم‭ ‬الذي‭ ‬اعترف‭ ‬فيه‭ ‬تشارلز‭ ‬علنًا‭ ‬بعلاقة‭ ‬غرامية‭.‬

وأشارت‭ ‬موران‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ "‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬نسجت‭ ‬روايتها‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭. ‬من‭ ‬هناك،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الخط‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬بسببه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬السيطرة،‭ ‬وكانت‭ ‬تظهر‭ ‬ذلك‭ ‬للجميع‭. ‬يمكنك‭ ‬حقًا‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬الناس‭ ‬يخافون‭ ‬منك،‭ ‬أو‭ ‬يحترمونك،‭ ‬أو‭ ‬أيًا‭ ‬كان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الملابس‭". ‬وخلص‭ ‬كارلسون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعتقد‭ "‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬سترتدي‭ ‬ملابس‭ ‬مماثلة‭ ‬لباقي‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭". ‬وأكدّ‭: "‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اتباع‭ ‬الموضة‭ ‬أو‭ ‬توقعات‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬كانت‭ ‬سترتدي‭ ‬ملابس‭ ‬تعكس‭ ‬حياتها،‭ ‬وتجاربها‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومشاعرها،‭ ‬وراحتها‭ ‬أيضًا‭".‬

حذاء‭ ‬الزفاف‭ ‬استغرق‭ ‬نصف‭ ‬عام‭ ‬لتصميمه

نظراً‭ ‬لطولها،‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الكعب‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬ترتديه‭ ‬ديانا‭ ‬صغيراً،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬كلايف‭ ‬شيلتون‭. "‬كان‭ ‬همها‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز،‭ ‬ولأنها‭ ‬كانت‭ ‬طويلة‭ ‬جداً‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحذاء‭ ‬بكعب‭ ‬منخفض‭".‬

وكانت‭ ‬النعال‭ ‬الحريرية‭ ‬مغطاة‭ ‬بـ‭ ‬542‭ ‬حبة‭ ‬ترتر‭ ‬و132‭ ‬لؤلؤة،‭ ‬وكان‭ ‬عليها‭ ‬حرفي‭ "‬ C ‭" ‬و‭"‬ D ‭" ‬مع‭ ‬رسم‭ ‬قلب‭ ‬الحب‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬قوس‭ ‬الحذاء‭.‬

سعر‭ ‬فستان‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا

كان‭ ‬فستان‭ ‬ديانا‭ ‬العاجي‭ ‬المعقد‭ ‬والمبدع‭ ‬مطرزاً‭ ‬بالترتر‭ ‬والدانتيل‭ ‬وعدد‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬الترتر‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬يبلغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬حبة،‭ ‬وتقدر‭ ‬قيمته‭ ‬بنحو‭ ‬115‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وفي‭ ‬لقاء‭ ‬سابق‭ ‬صرحت‭ ‬المصممة‭:" ‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬بول،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬ضخماً‭ ‬من‭ ‬الداخل،‭ ‬لذلك‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬الفستان‭". "‬ولكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬لديانا‭ ‬أيضاً،‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نجعلها‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬أميرة‭ ‬خرافية‭." ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬ديانا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬تعليمات‭ ‬محددة‭ ‬حول‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬يبدو‭ ‬عليه‭ ‬الفستان،‭ ‬والمفاجأة‭ ‬بأنها‭ ‬لم‭ ‬تشاهد‭ ‬تصميم‭ ‬الفستان‭ ‬النهائي‭ ‬والذيل‭ ‬الطويل‭ ‬إلا‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬زفافها‭.‬





أهم مقولات أميرة القلوب

‭"‬قم‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬طيبة‭ ‬قلبك‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتوقع‭ ‬مكافأة‭ ‬عليه،‭ ‬بل‭ ‬آمن‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬سيقوم‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬بالشيء‭ ‬ذاته‭ ‬لك‭"‬

‭"‬من‭ ‬شأن‭ ‬العناق‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬أثراً‭ ‬رائعاً،‭ ‬خاصة‭ ‬للأطفال‭"‬

” عندما‭ ‬أدخل‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬مستشفى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أوده‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أنقذ‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬أو‭ ‬أداوي‭ ‬الأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأشعر‭ ‬أنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلي‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أحدث‭ ‬فرقاً‭ ‬وليس‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬موجودة‭ ‬فقط “

” أينما‭ ‬أرى‭ ‬معاناة،‭ ‬أشعر‭ ‬أنه‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أتواجد‭ ‬فيه،‭ ‬لأفعل‭ ‬ما‭ ‬أستطيع “