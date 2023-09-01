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ألكاراز يبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة

9/1/2023 7:09:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأهل‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬6-3‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬على‭ ‬لويد‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كشفت‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬افتقار‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬للدقة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيحتاج‭ ‬لتصحيحه‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرته‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ .‬

وأثارت‭ ‬بعض‭ ‬التسديدات‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬الجماهير‭ ‬لكن‭ ‬خلف‭ ‬الليلة‭ ‬المليئة‭ ‬بالمرح‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬العيوب‭ ‬المثيرة‭ ‬للقلق‭ ‬حيث‭ ‬ارتكب‭ ‬ألكاراز‭ ‬29‭ ‬خطأ‭ ‬سهلا‭ ‬وأظهر‭ ‬افتقاده‭ ‬للتركيز‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‭.‬

وحتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته،‭ ‬فقد‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬موهبته‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬التسديدات‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الجنوب‭ ‬الأفريقي‭ ‬المصنف‭ ‬177‭. ‬لكن‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬سيحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منافسة‭ ‬محتملة‭ ‬مع‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬24‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬ويسعى‭ ‬للثأر‭ ‬لخسارته‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭.‬

وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬ركز‭ ‬ألكاراز‭ ‬على‭ ‬الإيجابيات‭ ‬وصنف‭ ‬مجهوده‭ ‬‮«‬بالرائع‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬اعترف‭ ‬بالتراجع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬رائع،‭ ‬مباراة‭ ‬رائعة‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭. ‬لقد‭ ‬تراجعت‭ ‬قليلا‭. ‬أحتجت‭ ‬طاقة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‮»‬‭.‬

‮«‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬لعبت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‭ ‬وسأحاول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‮»‬‭. ‬وتحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الساطعة‭ ‬لملعب‭ ‬آرثر‭ ‬آش‭ ‬وجد‭ ‬ألكاراز‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬تدقيق‭ ‬أكبر‭ ‬بعد‭ ‬الاستعداد‭ ‬غير‭ ‬المقنع‭ ‬لأخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬للموسم‭. ‬وفي‭ ‬بطولتين‭ ‬استعداديتين،‭ ‬كانت‭ ‬نتائجه‭ ‬إيجابية‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كندا‭ ‬المفتوحة‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬سينسناتي‭ ‬لكن‭ ‬الأداء‭ ‬كان‭ ‬متقطعا‭ ‬حيث‭ ‬احتاج‭ ‬سبع‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬للفوز‭. ‬وبين‭ ‬23‭ ‬مجموعة‭ ‬خاض‭ ‬ثمانية‭ ‬أشواط‭ ‬فاصلة‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬لنتعلمه‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لألكاراز‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬دومينيك‭ ‬كوفر‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بانسحاب‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭. ‬وسيلتقي‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬البريطاني‭ ‬دانييل‭ ‬إيفانز‭ ‬المصنف‭ ‬26‭.‬

وقال‭ ‬ألكاراز‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬قوي‭ ‬حقا‭ ‬وصاحب‭ ‬إرسال‭ ‬وضربات‭ ‬جيدة‭ ‬وكذلك‭ ‬يلعب‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭. ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬حقا‭. ‬سيتعين‭ ‬علي‮
‬العودة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬إذا‭ ‬أردت‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

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