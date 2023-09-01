Saturday, 02 September 2023 03:38 GMT

فاتي من برشلونة إلى برايتون معاراً لموسم واحد

9/1/2023 7:09:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬سجّل‭ ‬نادي‭ ‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬انتقالاً‭ ‬جيداً‭ ‬أمس،‭ ‬عندما‭ ‬تعاقد‭ ‬مع‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬المهاجم‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬أنسو‭ ‬فاتي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬لمدة‭ ‬موسم‭. ‬وكان‭ ‬فاتي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المواهب‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬لكن‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬مهاجمي‭ ‬العملاق‭ ‬الإسباني‭ ‬مؤخراً،‭ ‬واختار‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أميكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإحياء‭ ‬مسيرته‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لبرايتون‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬زيربي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬اتفاق‭ ‬عظيم‭ ‬لنا‭ ‬جميعاً‭. ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أنسو‭ ‬سيساعدنا‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬جديد‭ ‬ويمكننا‭ ‬مساعدته‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يستحقه‮»‬‭. ‬ويمثّل‭ ‬توقيع‭ ‬فاتي‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬لبرايتون‭ ‬الذي‭ ‬سيخوض‭ ‬الغمار‭ ‬الأوروبية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

وبعد‭ ‬ضمّه‭ ‬من‭ ‬إشبيلية‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬أصبح‭ ‬فاتي‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬عندما‭ ‬شارك‭ ‬كبديل‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أيام،‭ ‬أصبح‭ ‬أصغر‭ ‬هداف‭ ‬لبرشلونة‭ ‬عندما‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أوساسونا‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬2019،‭ ‬أصبح‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬لبرشلونة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهدفه‭ ‬ضد‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العام،‭ ‬جعله‭ ‬أصغر‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

خاض‭ ‬فاتي‭ ‬36‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬ولد‭ ‬فاتي‭ ‬في‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو،‭ ‬وساعد‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬سجّل‭ ‬ظهوراً‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭. ‬ويرتبط‭ ‬فاتي‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2027،‭ ‬ولديه‭ ‬شرط‭ ‬جزائي‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬وأكد‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬الإعارة‭ ‬إلى‭ ‬برايتون،‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬خيار‭ ‬الانتقال‭ ‬الدائم‭.‬


MENAFN01092023000055011008ID1106997396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث