فاتي من برشلونة إلى برايتون معاراً لموسم واحد

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬لبرايتون‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬زيربي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬اتفاق‭ ‬عظيم‭ ‬لنا‭ ‬جميعاً‭. ‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أنسو‭ ‬سيساعدنا‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬جديد‭ ‬ويمكننا‭ ‬مساعدته‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يستحقه‮»‬‭. ‬ويمثّل‭ ‬توقيع‭ ‬فاتي‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬لبرايتون‭ ‬الذي‭ ‬سيخوض‭ ‬الغمار‭ ‬الأوروبية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭).‬

وبعد‭ ‬ضمّه‭ ‬من‭ ‬إشبيلية‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬أصبح‭ ‬فاتي‭ ‬ثاني‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬عندما‭ ‬شارك‭ ‬كبديل‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أيام،‭ ‬أصبح‭ ‬أصغر‭ ‬هداف‭ ‬لبرشلونة‭ ‬عندما‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أوساسونا‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬2019،‭ ‬أصبح‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬لبرشلونة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهدفه‭ ‬ضد‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العام،‭ ‬جعله‭ ‬أصغر‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

خاض‭ ‬فاتي‭ ‬36‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬برشلونة،‭ ‬عندما‭ ‬حقق‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬ولد‭ ‬فاتي‭ ‬في‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو،‭ ‬وساعد‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬سجّل‭ ‬ظهوراً‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭. ‬ويرتبط‭ ‬فاتي‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2027،‭ ‬ولديه‭ ‬شرط‭ ‬جزائي‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭. ‬وأكد‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬صفقة‭ ‬الإعارة‭ ‬إلى‭ ‬برايتون،‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬خيار‭ ‬الانتقال‭ ‬الدائم‭.‬



