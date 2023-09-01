وأنهت‭ ‬البطلة‭ ‬العالمية‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬مسافة‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬للسيدات‭ ‬بزمن‭ ‬9‭.‬03‭.‬10‭ ‬دقائق‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬العداءة‭ ‬الكينية‭ ‬‮«‬بيتريك‭ ‬جيبكوج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬9‭.‬03‭.‬70‭ ‬دقائق،‭ ‬ومواطنتها‭ ‬العداءة‭ ‬‮«‬فيث‭ ‬جيروتج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬9‭.‬07‭.‬59‭ ‬دقائق‭. ‬وتسير‭ ‬العداءة‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬العداءة‭ ‬روث‭ ‬جيبيت‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬بنسخة‭ ‬2019‭.‬

وتعتبر‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬بمثابة‭ ‬تأكيد‭ ‬لجاهزيتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬2022‭ ‬وتعكس‭ ‬استعدادها‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬إحدى‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024‭ ‬حيث‭ ‬اصبحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المرشحات‭ ‬بقوة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬السباق‭.‬



