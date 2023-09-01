بسباق 3 آلاف متر موانع للسيداتوينفرد يافي تفوز بجولة زيوريخ بالدوري الماسي لألعاب القوى
التاريخ
9/1/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد عدة أيام من فوزها بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى للرجال والسيدات التي اختتمت في بودابست، حققت العداءة وينفرد يافي إنجازا جديدا في مسيرتها الرياضية بعدما فازت بالمركز الأول في سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات بمنافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الماسي لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة زيوريخ السويسرية.
وأنهت البطلة العالمية وينفرد يافي مسافة سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات بزمن 9.03.10 دقائق متفوقة على العداءة الكينية «بيتريك جيبكوج» التي جاءت في المركز الثاني بزمن 9.03.70 دقائق، ومواطنتها العداءة «فيث جيروتج» التي جاءت في المركز الثالث بزمن 9.07.59 دقائق. وتسير العداءة وينفرد يافي على خطى العداءة روث جيبيت التي حققت لقب الدوري الماسي في سباق 3 آلاف متر موانع بنسخة 2019.
وتعتبر النتيجة المتميزة التي حققتها وينفرد يافي بمثابة تأكيد لجاهزيتها للمشاركة في سباق 3 آلاف متر موانع بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستنطلق 23 سبتمبر الجاري بمدينة هانغتشو الصينية 2022 وتعكس استعدادها للمنافسة على خطف إحدى الميداليات الملونة بدورة الألعاب الأولمبية 2024 حيث اصبحت واحدة من المرشحات بقوة للمنافسة على السباق.
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