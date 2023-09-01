(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كستلسجرات (فرنسا) – المكتب الإعلامي: بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، يشارك الفريق الملكي للقدرة اليوم السبت في بطولة العالم للناشئين والشباب للقدرة التي ستقام في كستلسجرات بفرنسا بمشاركة 70 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم وذلك لمسافة 120 كم.
وسيمثل الفريق الملكي للقدرة 5 فرسان في البطولة هم: عيسى حميد العنزي وعبدالله حسن الرويعي من فريق فيكتوريوس، وجابر بدر جعفر وسلطان عبدالعزيز الرميحي من فريق الزعيم وحمد علي حسن من فريق النصر. ويطمح فرسان الملكي للقدرة بتحقيق النتائج الإيجابية في البطولة التي من المتوقع أن تكون قوية وحامية بين المشاركين.
حفل الافتتاح
وشارك الفريق الملكي للقدرة في حفل الافتتاح يتقدمهم الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي حيث أقيم الحفل بحضور كافة الفرق المشاركة، حيث لفت الفريق الملكي الأنظار بالزي العربي بمشاركة الفرسان المشاركين. واحتوى حفل الافتتاح على عدة فقرات من بينها دخول الفرق المشاركة على جياد خاصة وفرق موسيقية وكلمات من الاتحاد الدولي للفروسية واللجنة المنظمة للبطولة.
الجهاز الفني يؤكد الجاهزية
وأكد أحمد جناحي المدرب في الفريق الملكي أن الفرسان وصلوا إلى كامل الجاهزية للمشاركة في البطولة والطموحات كبيرة بتحقيق النتائج المرجوة. وقال: «دائما يضع الفريق الملكي للقدرة أهداف عديدة في المشاركات، ولدينا أهدافنا عدة نأمل أن نحققها في هذه البطولة التي دائما ما تشهد منافسة قوية وإثارة في جميع مراحلها، لأن الفرسان الناشئين والشباب يأملون في الاحتكاك والانسجام وكسب الخبرات وفتح آفاق أوسع من المنافسة القوية على المراكز الأولى وهو الهدف الأسمى الذي يتطلع الفريق لتحقيقه». وأضاف «أرى العزيمة واضحة على الفرسان في بذل الجهود لتحقيق النتائج الايجابية، وثقتنا كبيرة بقدراتهم ودائما ندعمهم في مواصلة العطاء».
من جهته، أشار جعفر ميرزا المدرب في الفريق الملكي للقدرة الى أن المعنويات مرتفعة لدى الفرسان الذين سيشاركون في البطولة بطموح تحقيق النتائج الايجابية، حيث أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل مشاركة 70 فارسا وفارسة من عدة دول.
وتابع «أعتقد أن المنافسة ستكون قوية، خصوصا مع فرسان دولة الامارات وفرنسا وإسبانيا، ونحن على ثقة كبيرة بقدرات فرسان البحرين في بروزهم وتقديمهم المستويات المطلوبة وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح».
كما أكد يوسف الجبوري المدرب في فريق النصر أن المنافسة ستكون قوية وصعبة على جميع الفرسان لكن فرسان الفريق الملكي يمتلكون امكانيات عالية ولديهم الخبرة الجيدة التي تقودهم للمنافسة القوية على المراكز الأولى، متمنيا للفريق التوفيق وتحقيق الأهداف التي وضعها الفريق من هذه المشاركة. ويشرف على تدريب الزعيم
المدرب عبدالحق قدوري.
اجتياز الفحص البيطري
واجتازت جياد فرسان الفريق الملكي للقدرة إجراءات الفحص البيطري الذي أقيم في قرية البطولة، كما شارك الفرسان في عملية الفوز وترقيم الجياد. وشهد الفحص البيطري تنظيما جيدا من اللجنة المنظمة وسلاسة في عملية دخول الجياد المشاركة لإجراءات الفحص البيطري.
مراحل السباق
وسيقام سباق 120 كم لبطولة العالم للناشئين والشباب على 4 مراحل على النحو الآتي: المرحلة الأولى باللون الأزرق لمسافة 28.6 كم، المرحلة الثانية باللون الأحمر لمسافة 29.2 كم، المرحلة الثالثة باللون الأخضر لمسافة 33.8 كم، المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأزرق لمسافة 28.6 كم.
الفرسان: نطمح لترجمة توجيهات ناصر بن حمد
أكد فرسان الفريق الملكي للقدرة المشاركون في البطولة اليوم أنهم يطمحون لترجمة توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحقيق النتائج الإيجابية وكسب خبرة كبيرة من هذه البطولة العريقة التي تشهد دائما منافسة قوية ومفتوحة بين الفرسان.
وأشار الفرسان إلى أن الدعم البارز الذي يحظى به الفريق من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة له اسهامات عديدة في رفع معنويات الفرسان والسعي الدائم لتحقيق النتائج الايجابية، وقالوا: «لا شك أن هذا الدعم ينعكس بالايجاب على العطاء، ونحن نفتخر ونعتز بتوجيهات ودعم سموه الدائم لنا، فهو القائد الذي يعطي كل ما لديه لنا كفرسان ناشئين وشباب وتعلمنا من سموه الكثير، وعلينا أن نكسب المزيد من عطاء وتوجيهات سموه لنا». وتابعوا «نطمح أن نحقق النتائج الايجابية وتحقيق الأهداف المرجوة، ونتوقع أن تكون المنافسة قوية جدا على المراكز الأولى ولكن نحن سنبذل جهدنا ونتمنى أن نوفق ونحن في المراكز الأولى».
الدول المشاركة
وستشهد البطولة مشاركة 70 فارسا وفارسة من دول: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، تونس، والأرجنتين، استراليا، بلجيكا، البرازيل، الصين، فنلندا، ألمانيا، هنغاريا، الهند، إيطاليا، موريتانيا، ماليزيا، بولندا، هولندا، النرويج، أندونيسيا، البرتغال، إسبانيا، السويد، أميركا، وفرنسا.
جاهزية القرية
وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة كافة التحضيرات في قرية البطولة بعد أن وضعت اللمسات الأخيرة يوم أمس من خلال تنظيم الفحص البيطري.
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