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بمشاركة كبيرة وتوقعات بمنافسة قوية5 فرسان يحملون راية الفريق الملكي للقدرة اليوم في بطولة العالم بفرنسا

9/1/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كستلسجرات‭ (‬فرنسا‭) ‬ ‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭: ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬يشارك‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬للقدرة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬كستلسجرات‭ ‬بفرنسا‭ ‬بمشاركة‭ ‬70‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭.‬

وسيمثل‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬5‭ ‬فرسان‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هم‭: ‬عيسى‭ ‬حميد‭ ‬العنزي‭ ‬وعبدالله‭ ‬حسن‭ ‬الرويعي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس،‭ ‬وجابر‭ ‬بدر‭ ‬جعفر‭ ‬وسلطان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرميحي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الزعيم‭ ‬وحمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭. ‬ويطمح‭ ‬فرسان‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قوية‭ ‬وحامية‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭.‬‮

حفل‭ ‬الافتتاح

وشارك‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬حيث‭ ‬أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬بحضور‭ ‬كافة‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬الأنظار‭ ‬بالزي‭ ‬العربي‭ ‬بمشاركة‭ ‬الفرسان‭ ‬المشاركين‭. ‬واحتوى‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فقرات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دخول‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬جياد‭ ‬خاصة‭ ‬وفرق‭ ‬موسيقية‭ ‬وكلمات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭.‬‮

الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يؤكد‭ ‬الجاهزية

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬الفرسان‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والطموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬دائما‭ ‬يضع‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬أهداف‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬المشاركات،‭ ‬ولدينا‭ ‬أهدافنا‭ ‬عدة‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نحققها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬وإثارة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحلها،‭ ‬لأن‭ ‬الفرسان‭ ‬الناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬الاحتكاك‭ ‬والانسجام‭ ‬وكسب‭ ‬الخبرات‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬الذي‭ ‬يتطلع‭ ‬الفريق‭ ‬لتحقيقه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬العزيمة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬الفرسان‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية،‭ ‬وثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬بقدراتهم‭ ‬ودائما‭ ‬ندعمهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬جعفر‭ ‬ميرزا‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬لدى‭ ‬الفرسان‭ ‬الذين‭ ‬سيشاركون‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بطموح‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬70‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬قوية،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬فرسان‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بقدرات‭ ‬فرسان‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بروزهم‭ ‬وتقديمهم‭ ‬المستويات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وأتمنى‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬الجبوري‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الفرسان‭ ‬لكن‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬يمتلكون‭ ‬امكانيات‭ ‬عالية‭ ‬ولديهم‭ ‬الخبرة‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬تقودهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬متمنيا‭ ‬للفريق‭ ‬التوفيق‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭. ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الزعيم‭ ‬‮
‬المدرب‭ ‬عبدالحق‭ ‬قدوري‭.‬‮

اجتياز‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري

واجتازت‭ ‬جياد‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬إجراءات‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬الفرسان‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الفوز‭ ‬وترقيم‭ ‬الجياد‭. ‬وشهد‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭ ‬تنظيما‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وسلاسة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دخول‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬لإجراءات‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭.‬‮

مراحل‭ ‬السباق

وسيقام‭ ‬سباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬لمسافة‭ ‬28‭.‬6‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬لمسافة‭ ‬29‭.‬2‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬باللون‭ ‬الأخضر‭ ‬لمسافة‭ ‬33‭.‬8‭ ‬كم،‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬باللون‭ ‬الأزرق‭ ‬لمسافة‭ ‬28‭.‬6‭ ‬كم‭.‬‮

الفرسان‭: ‬نطمح‭ ‬لترجمة‭ ‬توجيهات‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد

أكد‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬أنهم‭ ‬يطمحون‭ ‬لترجمة‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬وكسب‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬دائما‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومفتوحة‭ ‬بين‭ ‬الفرسان‭.‬

وأشار‭ ‬الفرسان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬له‭ ‬اسهامات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معنويات‭ ‬الفرسان‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية،‭ ‬وقالوا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬ينعكس‭ ‬بالايجاب‭ ‬على‭ ‬العطاء،‭ ‬ونحن‭ ‬نفتخر‭ ‬ونعتز‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬الدائم‭ ‬لنا،‭ ‬فهو‭ ‬القائد‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬لنا‭ ‬كفرسان‭ ‬ناشئين‭ ‬وشباب‭ ‬وتعلمنا‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬الكثير،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نكسب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬وتابعوا‭ ‬‮«‬نطمح‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬قوية‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬ولكن‭ ‬نحن‭ ‬سنبذل‭ ‬جهدنا‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نوفق‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

الدول‭ ‬المشاركة

وستشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬70‭ ‬فارسا‭ ‬وفارسة‭ ‬من‭ ‬دول‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬تونس،‭ ‬والأرجنتين،‭ ‬استراليا،‭ ‬بلجيكا،‭ ‬البرازيل،‭ ‬الصين،‭ ‬فنلندا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬هنغاريا،‭ ‬الهند،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬موريتانيا،‭ ‬ماليزيا،‭ ‬بولندا،‭ ‬هولندا،‭ ‬النرويج،‭ ‬أندونيسيا،‭ ‬البرتغال،‭ ‬إسبانيا،‭ ‬السويد،‭ ‬أميركا،‭ ‬وفرنسا‭.‬‮

جاهزية‭ ‬القرية

وأكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضعت‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الفحص‭ ‬البيطري‭.‬

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