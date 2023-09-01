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استرداد إحدى المطلوبات إلى البحرين بتهمة استعمال توقيع واحتيال إلكتروني

9/1/2023 7:09:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأكيداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المنظمة‭ ‬والعابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وملاحقة‭ ‬مرتكبيها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬الشئون‭ ‬الدولية‭ ‬والإنتربول‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬من‭ ‬استرداد‭ ‬امرأة‭ (‬24‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مطلوبة‭ ‬بتهمة‭ ‬استعمال‭ ‬توقيع‭ ‬الكتروني‭ ‬واحتيال‭ ‬الكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬طلب‭ ‬التوقيف‭ ‬المؤقت‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الملاحقة‭ ‬والبيانات‭ ‬الجنائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬العرب،‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬القبض‭ ‬الدولية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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