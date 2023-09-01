وفاة 5 آسيويين في حادث مروري مروع بالقرب من عالي





‭ ‬شهد‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬باتجاه‭ ‬المنامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬عالي‭ ‬حادثا‭ ‬مروعا‭ ‬بعد‭ ‬اصطدام‭ ‬سيارة‭ ‬وشاحنة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬5‭ ‬آسيويين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬الجثامين‭ ‬الى‭ ‬مشرحة‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭.‬

وقد‭ ‬حضرت‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬ورجال‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لمتابعة‭ ‬الحادث‭ ‬وفتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬0 X ‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬5‭ ‬آسيويين‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬بين‭ ‬مركبتين‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬باتجاه‭ ‬المنامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬عالي،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬