وفاة 5 آسيويين في حادث مروري مروع بالقرب من عالي

وفاة 5 آسيويين في حادث مروري مروع بالقرب من عالي
التاريخ
9/1/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: عبدالأمير السلاطنة
شهد شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة بالقرب من منطقة عالي حادثا مروعا بعد اصطدام سيارة وشاحنة أسفر عن مصرع 5 آسيويين في موقع الحادث، وقد تم نقل الجثامين الى مشرحة مجمع السلمانية الطبي.
وقد حضرت شرطة النجدة فور وقوع الحادث ورجال شرطة المرور والدفاع المدني لمتابعة الحادث وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
وأعلنت وزارة الداخلية «عبر حسابها على موقع 0 X عن وفاة 5 آسيويين إثر حادث مروري بين مركبتين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة بالقرب من منطقة عالي، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.
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