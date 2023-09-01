القبض على شخص قام بسرقة 5 آلاف دينار من منزل بالشمالية

القبض على شخص قام بسرقة 5 آلاف دينار من منزل بالشمالية
التاريخ
9/1/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت شرطة إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخص (45 عاماً) إثر قيامه بسرقة أموال من أحد المنازل في المحافظة الشمالية، تقدر قيمتها بحوالي 5000 دينار بحريني.
وأوضحت الإدارة بأنه بعد ورود المعلومات عن السرقة، وفرار الشخص، تم إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن تحديد هويته والقبض عليه.وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم التحفظ على المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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