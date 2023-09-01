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القبض على شخص قام بسرقة 5 آلاف دينار من منزل بالشمالية

9/1/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬شرطة‭ ‬إدارة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ (‬45‭ ‬عاماً‭) ‬إثر‭ ‬قيامه‭ ‬بسرقة‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بحوالي‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬السرقة،‭ ‬وفرار‭ ‬الشخص،‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭.‬وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬المذكور‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

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