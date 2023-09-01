القبض على شخص قام بسرقة 5 آلاف دينار من منزل بالشمالية

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬السرقة،‭ ‬وفرار‭ ‬الشخص،‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭.‬وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬المذكور‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬