أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات في جنوب سوريا

انطلقت‭ ‬التحركات‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬الوقود،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تخنق‭ ‬السوريين‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر‭. ‬وتطورت‭ ‬التحركات‭ ‬الى‭ ‬المطالبة‭ ‬بـ«إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الناشط‭ ‬ريان‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬السويداء‭ ‬24‮»‬‭ ‬المحليّة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬تظاهرة‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬السويداء‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬سوري‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬،‭ ‬على‭ ‬قوله‭.‬

وأكد‭ ‬شاهدا‭ ‬عيان‭ ‬أحدهما‭ ‬متظاهر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬التقديرات‭ ‬نفسها‭. ‬

وأظهر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬السويداء‭ ‬24‮»‬‭ ‬نساء‭ ‬ورجالا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الكرامة‭ ‬بوسط‭ ‬السويداء‭ ‬يهتفون‭ ‬‮«‬يلا‭ ‬ارحل‭ ‬يا‭ ‬بشار‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭.‬

وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬التجمع‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬ويكون‭ ‬التوافق‭ ‬كاملاً‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬رفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬مطالبة‭ ‬بـ«إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬أعادت‭ ‬إلى‭ ‬الأذهان‭ ‬التظاهرات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭.‬

ولمحافظة‭ ‬السويداء‭ ‬خصوصيتها،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬تمكّن‭ ‬دروز‭ ‬سوريا‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬تداعياته‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬فلم‭ ‬يحملوا‭ ‬إجمالاً‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬ولا‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬باستثناء‭ ‬قلة‭. ‬

وتخلف‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الشبان‭ ‬عن‭ ‬التجنيد‭ ‬الإجباري،‭ ‬مستعيضين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬مناطقهم‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬غضّت‭ ‬دمشق‭ ‬النظر‭ ‬عنهم‭. ‬

والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬فيما‭ ‬ينتشر‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬حواجز‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المحافظة‭. ‬

وفي‭ ‬محافظة‭ ‬درعا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مهد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقمعها‭ ‬النظام‭ ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬السكان‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بصرى‭ ‬الشام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬درعا‭ ‬24‮»‬‭ ‬المحلية‭. ‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬دام،‭ ‬تشهد‭ ‬سوريا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة‭ ‬فاقمها‭ ‬زلزال‭ ‬مدمّر‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬وعقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬تفرضها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬وخسرت‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭.‬

وأودى‭ ‬النزاع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭.‬