Saturday, 02 September 2023 03:38 GMT

أكبر تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الاحتجاجات في جنوب سوريا

9/1/2023 7:09:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬شهدت‭ ‬مدينة‭ ‬السويداء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا‭ ‬أمس‭ ‬أكبر‭ ‬تظاهرة‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناشطون‭ ‬وشهود‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

انطلقت‭ ‬التحركات‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬الوقود،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تخنق‭ ‬السوريين‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر‭. ‬وتطورت‭ ‬التحركات‭ ‬الى‭ ‬المطالبة‭ ‬بـ«إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الناشط‭ ‬ريان‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬السويداء‭ ‬24‮»‬‭ ‬المحليّة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬أكبر‭ ‬تظاهرة‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬السويداء‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬سوري‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬،‭ ‬على‭ ‬قوله‭.‬

وأكد‭ ‬شاهدا‭ ‬عيان‭ ‬أحدهما‭ ‬متظاهر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬التقديرات‭ ‬نفسها‭. ‬

وأظهر‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬السويداء‭ ‬24‮»‬‭ ‬نساء‭ ‬ورجالا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الكرامة‭ ‬بوسط‭ ‬السويداء‭ ‬يهتفون‭ ‬‮«‬يلا‭ ‬ارحل‭ ‬يا‭ ‬بشار‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭.‬

وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬التجمع‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬ويكون‭ ‬التوافق‭ ‬كاملاً‭ ‬على‭ ‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬رفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬مطالبة‭ ‬بـ«إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬أعادت‭ ‬إلى‭ ‬الأذهان‭ ‬التظاهرات‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬دام‭.‬

ولمحافظة‭ ‬السويداء‭ ‬خصوصيتها،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭ ‬تمكّن‭ ‬دروز‭ ‬سوريا‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬تحييد‭ ‬أنفسهم‭ ‬عن‭ ‬تداعياته‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭. ‬فلم‭ ‬يحملوا‭ ‬إجمالاً‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬ولا‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬باستثناء‭ ‬قلة‭. ‬

وتخلف‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الشبان‭ ‬عن‭ ‬التجنيد‭ ‬الإجباري،‭ ‬مستعيضين‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬مناطقهم‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬غضّت‭ ‬دمشق‭ ‬النظر‭ ‬عنهم‭. ‬

والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية،‭ ‬فيما‭ ‬ينتشر‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬حواجز‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المحافظة‭. ‬

وفي‭ ‬محافظة‭ ‬درعا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مهد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقمعها‭ ‬النظام‭ ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬السكان‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بصرى‭ ‬الشام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬درعا‭ ‬24‮»‬‭ ‬المحلية‭. ‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬دام،‭ ‬تشهد‭ ‬سوريا‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة‭ ‬فاقمها‭ ‬زلزال‭ ‬مدمّر‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬وعقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬تفرضها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭. ‬وخسرت‭ ‬العملة‭ ‬المحلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭.‬

وأودى‭ ‬النزاع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وألحق‭ ‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭.‬

MENAFN01092023000055011008ID1106997390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث