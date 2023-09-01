ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المغربية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بوجدة‭ (‬شرق‭) ‬أمرت،‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬أغسطس،‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ ‬أربعة‭ ‬شبان‭ ‬آخرين‭ ‬ضحية‭ ‬حادث‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭: ‬‮«‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬دراجات‭ ‬مائية‭ (‬جيت‭ ‬سكي‭) ‬ضلوا‭ ‬سبيلهم‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬بحرية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يشر‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬وقعت‭ ‬فيه‭ ‬المأساة‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭ ‬المفترضين‭ ‬عنها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬يتواصل‭ ‬حاليا‮»‬،‭ ‬و«أنه‭ ‬تم‭ ‬الاستماع‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬ومحيط‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‮»‬‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬بثّت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مغربية‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬شبان‭ ‬كانوا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬دراجات‭ ‬مائية‭ ‬قبالة‭ ‬شاطئ‭ ‬مدينة‭ ‬السعيدية‭ ‬عندما‭ ‬دخلوا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬المياه‭ ‬الجزائرية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬فأطلق‭ ‬عليهم‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬النار،‭ ‬وقُتل‭ ‬اثنان‭ ‬منهم،‭ ‬بينما‭ ‬احتُجز‭ ‬ثالث‭ ‬ونجا‭ ‬الرابع‭.‬

لكن‭ ‬المصدر‭ ‬القضائي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بخمسة‭ ‬أشخاص،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬تفاصيل‭. ‬وكانت‭ ‬أنباء‭ ‬أولية‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتيلين‭ ‬يحملان‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتبين‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬واحدا‭ ‬منهما‭ ‬مغربي‭ ‬فرنسي‭ ‬والثاني‭ ‬مغربي‭. ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المحتجز‭ ‬يحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية‭. ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬وفاة‭ ‬فرنسي‭ ‬و«احتجاز‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬يشمل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مواطنينا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬هويتيهما‭. ‬وفي‭ ‬باريس،‭ ‬أوضحت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تلقّت‭ ‬إخبارا‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬بوفاة‭ ‬مواطن‭ ‬فرنسي‭-‬مغربي‭ ‬قرب‭ ‬السواحل‭ ‬الجزائرية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬لو360‮»‬‭ ‬قد‭ ‬أورد‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬بلال‭ ‬قيسي،‭ ‬وهو‭ ‬مغربي‭ ‬فرنسي،‭ ‬وعبد‭ ‬العالي‭ ‬مشوار‭ ‬وهو‭ ‬مغربي،‭ ‬‮«‬قتلا‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬رصاص‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الجزائري،‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬الجزائرية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭ ‬أوقفت‭ ‬شابًا‭ ‬ثالثا‭ ‬كان‭ ‬معهما‭ ‬يدعى‭ ‬إسماعيل‭ ‬صنابي،‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬مغربي‭-‬فرنسي‭. ‬وأورد‭ ‬الموقع‭ ‬نفسه‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬بلال‭ ‬يبلغ‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬وعبد‭ ‬العالي‭ ‬40‭ ‬عاما،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬التجارة،‭ ‬فيما‭ ‬يبلغ‭ ‬اسماعيل‭ ‬33‭ ‬عاما‭.‬

وتستند‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬الجزائريين‭ ‬الى‭ ‬تصريحات‭ ‬شقيق‭ ‬بلال‭ ‬ويدعى‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬بثه‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬العمق‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬تهنا‭ ‬في‭ ‬البحر‭... ‬حتى‭ ‬وجدنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الجزائرية‭. ‬عرفنا‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬قصدنا‭ ‬زورق‭ ‬أسود‮»‬‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬الجزائريين،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬أطلقوا‭ ‬خمس‭ ‬رصاصات‭ ‬أصابت‭ ‬شقيقي‭ ‬وصديقي،‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬صديقي‭ ‬الآخر‭ ‬أيضا‭ ‬برصاصة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بالدوران‭ ‬حول‭ ‬دراجاتنا‭ ‬المائية‭ (‬بزورقهم‭) ‬كأنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يريدون‭ ‬إغراقنا‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬للابتعاد‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬صادف‭ ‬زورقا‭ ‬للبحرية‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬أعاده‭ ‬إلى‭ ‬شاطئ‭ ‬السعيدية‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬جزائري‭ ‬حتى‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬