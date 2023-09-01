



أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬الشباب‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بزيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وتدشين‭ ‬سموه‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتحقق‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬اليوم‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬نعمة‭ ‬مخرج‭ ‬إذاعي‭: ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمبنى‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬كانت‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لكل‭ ‬إعلامي‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬المذيعة‭ ‬سبيكة‭ ‬محمد‭ ‬الشحي‭: ‬حُمِّلنا‭ ‬شرف‭ ‬الأمانة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬الصوت‭ ‬والصدّى‭ ‬حينما‭ ‬قلنا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هنا‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬التاريخية‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعلّق‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬الفخر‭ ‬والتشريف‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬حبنا‭ ‬للتحدي‭ ‬وعشقنا‭ ‬للإنجاز،‭ ‬فصوته‭ ‬الذي‭ ‬بثته‭ ‬إذاعاتنا‭ ‬هو‭ ‬أملٌ‭ ‬يحقق‭ ‬أحلامنا،‭ ‬وهو‭ ‬النور‭ ‬الذي‭ ‬يرسم‭ ‬خارطة‭ ‬مستقبلنا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬السعادة‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الوصف‭ ‬والتعبير،‭ ‬ونعاهد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جنوده‭ ‬أينما‭ ‬كانت‭ ‬الأمكنة‭ ‬ومتى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الأزمنة،‭ ‬ونكون‭ ‬الصوت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يخبت،‭ ‬والكلمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تكبت‭ ‬في‭ ‬السراء‭ ‬والضراء‭.‬

وأوضح‭ ‬خالد‭ ‬العون‭ ‬محرر‭ ‬ومقدم‭ ‬أخبار‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬لتدشين‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬تمثل‭ ‬دافعاً‭ ‬إضافياً‭ ‬لمنتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬لبذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬والإقليمي‭ ‬للنهوض‭ ‬بالرسالة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬ومستقبل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التنموية‭ ‬والحضارية‭ ‬خلال‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬كما‭ ‬تحفز‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المنجزات‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬ورفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬بجميع‭ ‬مساراته‭ ‬الإعلامية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتحقق‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬نفخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الأسس‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬والخطى‭ ‬التي‭ ‬رسمت‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬

وأضاف‭ ‬العون‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬لاستوديوهات‭ ‬مركز‭ ‬الأخبار‭ ‬يمثل‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬للرسالة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬الأركان‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬مبدعة‭ ‬تواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬الرواد‭ ‬وتجهيزات‭ ‬حديثة‭ ‬تواكب‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭.‬