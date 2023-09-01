إعلاميون شباب لـ«أخبار الخليج»: زيارة ولي العهد رئيس الوزراء لوزارة الإعلام مصدر فخر واعتزاز
التاريخ
9/1/2023 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي عبدالخالق
أكد عدد من الإعلاميين الشباب لـ«أخبار الخليج» اعتزازهم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لوزارة الإعلام وتدشين سموه الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة بمجمع وزارة الإعلام بالتزامن مع مرور 50 عامًا على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين، مشددين على أن ما يتحقق في الإعلام البحريني اليوم يرتكز على تاريخ عريق.
وقال محمد نعمة مخرج إذاعي: إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لمبنى وزارة الإعلام كانت مصدر فخر واعتزاز لكل إعلامي يعمل من أجل رفع اسم مملكة البحرين الغالية.
بدورها قالت المذيعة سبيكة محمد الشحي: حُمِّلنا شرف الأمانة في أن نكون الصوت والصدّى حينما قلنا لأول مرة هنا البحرين، وهذه الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المعظم رئيس الوزراء تعلّق على جدار الفخر والتشريف الذي يزيد من حبنا للتحدي وعشقنا للإنجاز، فصوته الذي بثته إذاعاتنا هو أملٌ يحقق أحلامنا، وهو النور الذي يرسم خارطة مستقبلنا، مؤكدة أن السعادة بهذه الزيارة تتجاوز الوصف والتعبير، ونعاهد سموه أن نكون جنوده أينما كانت الأمكنة ومتى ما كانت الأزمنة، ونكون الصوت الذي لا يخبت، والكلمة التي لا تكبت في السراء والضراء.
وأوضح خالد العون محرر ومقدم أخبار أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد لتدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين تمثل دافعاً إضافياً لمنتسبي وزارة الإعلام لبذل مزيد من العطاء وخدمة الوطن على المستوى المحلي والدولي والإقليمي للنهوض بالرسالة الإعلامية، ومستقبل الوطن في استدامة الإنجازات التنموية والحضارية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، كما تحفز هذه الزيارة على المواصلة في تحقيق المنجزات تلو الأخرى ورفد مسارات التنمية بما يعود بالنفع على الوطن بجميع مساراته الإعلامية، لافتاً إلى أن ما يتحقق اليوم في القطاع الإعلامي في مملكة البحرين يرتكز على تاريخ نفخر به من الأسس التي وضعت والخطى التي رسمت منذ البداية.
وأضاف العون أن ما نشهده اليوم من تطوير لاستوديوهات مركز الأخبار يمثل مرحلة مهمة للرسالة الإعلامية، في ظل منظومة متكاملة الأركان من كوادر وطنية مبدعة تواصل مسيرة الرواد وتجهيزات حديثة تواكب التطور الرقمي الذي يشهده القطاع الإعلامي.
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