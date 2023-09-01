مدير إدارة الإذاعة: مبنى الإذاعات الخاصة إضافة استثنائية ونوعية
التاريخ
9/1/2023 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد يونس سلمان الغيص مدير إدارة الإذاعة بوزارة الإعلام أن مشروع مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة بوزارة الإعلام يمثل إضافة استثنائية ونوعية جديدة تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الداعم الأول للإعلام البحريني، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتدشين مشاريع ابتكارية وإبداعية. وتقدم مدير الإذاعة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بزيارة مجمع وزارة الإعلام وافتتاح الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار، ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة، بمناسبة مرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني، مثمناً ما يوليه سموه من اهتمام بالإعلام الوطني، إيمانًا بدوره كشريك فاعل في مساندة جهود الحكومة في مجال التنمية والبناء، من خلال التزامها بالثوابت الوطنية، والحرص على مسؤولية الكلمة وأمانتها.
وقال يونس الغيص إن مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة الجديد يوفر منظومة بث متكاملة، بما في ذلك استوديوهات بث متميزة التصميم وأجهزة فنية وتقنية عالية الجودة ومرافق وخدمات ومكاتب إدارية تخدم المشروع، مبينا أن مساحة مبنى الاستوديوهات الإذاعية الخاصة تبلغ أكثر من 1000 متر مربع، وهو مجهز بأحدث أنظمة الطاقة الكهربائية لتوفير تيار كهربائي مستدام لجميع الأجهزة والأنظمة التقنية، ويحتوي على 6 استوديوهات إذاعية بنظام الأجنحة، وغرفة تحكم مربوطة بغرفة التحكم الرئيسية بوزارة الإعلام، كما يشتمل على 18 مكتبا وغرفة للاجتماعات. وأشار مدير الإذاعة إلى أن وزارة الإعلام تعاونت مع كبريات الشركات المتخصصة في مجال التقنيات الإذاعية، لتوفير أحدث وأفضل أجهزة الإرسال والتقنيات في مجال البث الإذاعي للمبنى الجديد، مشيرا إلى أن المشروع يأتي انعكاسا لتطور التجربة الإعلامية البحرينية وخبرتها الطويلة وقدرتها على تنفيذ المشاريع والمبادرات، حيث يعزز من مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار فني وتقني وقانوني متطور.
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