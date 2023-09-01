وقال‭ ‬يونس‭ ‬الغيص‭ ‬إن‭ ‬مبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬الجديد‭ ‬يوفر‭ ‬منظومة‭ ‬بث‭ ‬متكاملة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استوديوهات‭ ‬بث‭ ‬متميزة‭ ‬التصميم‭ ‬وأجهزة‭ ‬فنية‭ ‬وتقنية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬ومرافق‭ ‬وخدمات‭ ‬ومكاتب‭ ‬إدارية‭ ‬تخدم‭ ‬المشروع،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬مبنى‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬الإذاعية‭ ‬الخاصة‭ ‬تبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وهو‭ ‬مجهز‭ ‬بأحدث‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬لتوفير‭ ‬تيار‭ ‬كهربائي‭ ‬مستدام‭ ‬لجميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقنية،‭ ‬ويحتوي‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬استوديوهات‭ ‬إذاعية‭ ‬بنظام‭ ‬الأجنحة،‭ ‬وغرفة‭ ‬تحكم‭ ‬مربوطة‭ ‬بغرفة‭ ‬التحكم‭ ‬الرئيسية‭ ‬بوزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬كما‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬مكتبا‭ ‬وغرفة‭ ‬للاجتماعات‭. ‬وأشار‭ ‬مدير‭ ‬الإذاعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنيات‭ ‬الإذاعية،‭ ‬لتوفير‭ ‬أحدث‭ ‬وأفضل‭ ‬أجهزة‭ ‬الإرسال‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البث‭ ‬الإذاعي‭ ‬للمبنى‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬انعكاسا‭ ‬لتطور‭ ‬التجربة‭ ‬الإعلامية‭ ‬البحرينية‭ ‬وخبرتها‭ ‬الطويلة‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فني‭ ‬وتقني‭ ‬وقانوني‭ ‬متطور‭.‬