مديـــر إدارة التلفزيـــون: مســـاعـــي التطوير والإنجاز لا تتوقف
التاريخ
9/1/2023 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد قيس الدوسري مدير إدارة التلفزيون بوزارة الإعلام أن الاحتفال بمرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني يمثل مناسبة مهمة في تاريخ هذا الجهاز الوطني المهم، وأن تلفزيون البحرين كان ولا يزال جهازاً إعلامياً وطنياً يحمل أمانة الكلمة ويواكب التطور مع نجاحه في الحفاظ على هويته الوطنية.
وبيّن الدوسري أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم المستمرة لتطوير الإعلام، وإيمان جلالته بدور الإعلام كشريك أساسي في عملية التنمية، وذلك بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمن مدير التلفزيون تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة مجمع وزارة الإعلام وافتتاح الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة، تزامناً مع مناسبة مرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني، مشيداً بحرص واهتمام ودعم سموه الدائم للإعلام البحريني للارتقاء بدوره التنويري والوطني المؤثر.
وعبر الدوسري عن فخره وجميع العاملين في تلفزيون البحرين بما يحظون به من دعم وإيمان بأهمية دورهم، مؤكداً أن مساعي التطوير والإنجاز لا تتوقف، وأن افتتاح الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة هو إنجاز سيضيف إلى العمل الكثير.
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