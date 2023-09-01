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مديـــر إدارة التلفزيـــون: مســـاعـــي التطوير والإنجاز لا تتوقف

9/1/2023 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬قيس‭ ‬الدوسري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التلفزيون‭ ‬بوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬المهم،‭ ‬وأن‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬جهازاً‭ ‬إعلامياً‭ ‬وطنياً‭ ‬يحمل‭ ‬أمانة‭ ‬الكلمة‭ ‬ويواكب‭ ‬التطور‭ ‬مع‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هويته‭ ‬الوطنية‭.‬

وبيّن‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬المستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬الإعلام،‭ ‬وإيمان‭ ‬جلالته‭ ‬بدور‭ ‬الإعلام‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وثمن‭ ‬مدير‭ ‬التلفزيون‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بزيارة‭ ‬مجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وافتتاح‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬الجديد‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬مناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحرص‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬الدائم‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬للارتقاء‭ ‬بدوره‭ ‬التنويري‭ ‬والوطني‭ ‬المؤثر‭.‬

وعبر‭ ‬الدوسري‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يحظون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وإيمان‭ ‬بأهمية‭ ‬دورهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مساعي‭ ‬التطوير‭ ‬والإنجاز‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬وأن‭ ‬افتتاح‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬الجديد‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬سيضيف‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الكثير‭.‬

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