بتكليف من جلالة الملك.. وزير النفط والبيئة يشارك في فعاليات مؤتمر النفط والغاز التتارستاني الروسي
التاريخ
9/1/2023 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في فعاليات مؤتمر النفط والغاز التتارستاني بجمهورية تتارستان الروسية الصديقة التي عُقدت برئاسة فخامة الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية، وبمشاركة عدد من الرؤساء وكبار المسئولين لمناقشة اخر التطورات في مجال النفط والغاز والحلول المبتكرة.
والقى وزير النفط والبيئة كلمة نقل خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للمؤتمر التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف والنتائج الايجابية التي تسهم في نمو وازدهار وتطور القطاع النفطي في جمهورية تتارستان الصديقة.
وثمن الوزير الدعوة الكريمة من فخامة رئيس جمهورية تتارستان الروسية لمشاركة مملكة البحرين في فعاليات مؤتمر النفط والغاز التتارستاني الذي بات ملتقى دوريا يجمع كبار المسئولين ورجال الاعمال والاقتصاد بهدف ربط الجسور السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين روسيا الاتحادية والعالم العربي والإسلامي، مشيدًا بالتنظيم المتميز الذي يعد تجمعًا لتبادل الخبرات بما يحقق الأمن والاستقرار الاقتصادي لجميع شعوب دول العالم.
كما قام الوزير بجولة في المعرض المصاحب الذي ضم عددا كبيرا من الشركات المتخصصة التي تستعرض أهم الدراسات والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في مختلف التحديات العالمية وسبل استثمار هذه التقنيات في مختلف المشاريع.
كما اجتمع الوزير على هامش المعرض مع عدد من كبار المسئولين في الشركات النفطية والبيئية بهدف بحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي والهام.
MENAFN01092023000055011008ID1106997384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.