والقى‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬كلمة‭ ‬نقل‭ ‬خلالها‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬للمؤتمر‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والنتائج‭ ‬الايجابية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬وتطور‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬الصديقة‭.‬

وثمن‭ ‬الوزير‭ ‬الدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬الروسية‭ ‬لمشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬التتارستاني‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬ملتقى‭ ‬دوريا‭ ‬يجمع‭ ‬كبار‭ ‬المسئولين‭ ‬ورجال‭ ‬الاعمال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬بهدف‭ ‬ربط‭ ‬الجسور‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬تجمعًا‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬الوزير‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تستعرض‭ ‬أهم‭ ‬الدراسات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬وسبل‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬والبيئية‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬والهام‭.‬