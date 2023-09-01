نواب يطالبون بمنح مكتسبات جديدة لعمال القطاع الخاص





تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬تمنح‭ ‬العامل‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والحقوق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإجازاته‭ ‬وساعات‭ ‬عمله‭ ‬وبدلات‭ ‬العمل،‭ ‬مراعاة‭ ‬لقواعد‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬وتكون‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬إرادته‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬عمله‭ ‬وتؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬للعامل‭ ‬بفصله‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬وإنهاء‭ ‬خدماته‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يأتي‭ ‬لينظم‭ ‬الإجازة‭ ‬المرضية‭ ‬وإلزامها‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬لمنع‭ ‬الخلافات‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬للعامل،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬ساعات‭ ‬لرعاية‭ ‬مولودها‭ ‬عندما‭ ‬يقوم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتحديد‭ ‬الساعات‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بموافقتها‭ ‬وبما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬وضعها‭ ‬مراعاة‭ ‬لظروفها‭ ‬وللتوفيق‭ ‬بين‭ ‬واجبات‭ ‬المرأة‭ ‬نحو‭ ‬الأسرة‭ ‬وعملها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وتمثلت‭ ‬أبرز‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬العامل‭ ‬أجرا‭ ‬إضافيا‭ ‬عن‭ ‬تكليفه‭ ‬بعمل‭ ‬غير‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬وأن‭ ‬يحدد‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬موعد‭ ‬فترة‭ ‬الرعاية‭ ‬للعاملة‭ ‬الأم‭ ‬بعد‭ ‬موافقتها،‭ ‬وأن‭ ‬يحصل‭ ‬العامل‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬أسبوعية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة،‭ ‬وتحتسب‭ ‬فترات‭ ‬الراحة‭ ‬التي‭ ‬تتخلل‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬في‭ ‬مجموعها‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬ضمن‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الفعلية‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستحق‭ ‬العامل‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إجازة‭ ‬سنوية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬ويكون‭ ‬للعامل‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬مرضه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مرضية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬متصلة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭.‬