وقد‭ ‬حذرت‭ ‬النقابات‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬غيض‭ ‬من‭ ‬فيض‮»‬،‭ ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬بالخرسانة‭ ‬الخلوية‭ ‬المسلحة‭ ‬‮«‬المتفتتة‭(‬ RAAC ‭) ‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إخبارها‭ ‬بأنه‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬إغلاق‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬والمباني‭.‬

وفي‭ ‬يونيو‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬التدقيق‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬إصلاح‭ ‬عاجلة‭ ‬ويخشى‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الشباب‭ ‬الآن‭ ‬إغلاقا‭ ‬آخر‭ ‬إذ‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬إغلاق‭ ‬أبوابها‭. ‬وقال‭ ‬سايمون‭ ‬ألفورد‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للمهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬البريطانيين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬يدرسون‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬التايمز‭ ‬أن‭ ‬التحذيرات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الخرسانة‭ ‬المتداعية‭ ‬كانت‭ ‬تتشقق‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭. ‬ووصف‭ ‬مهندس‭ ‬إنشائي‭ ‬في‭ ‬سومرست‭ ‬كتب‭ ‬لمجلة‭ ‬معهد‭ ‬المهندسين‭ ‬الإنشائيين‭ ‬ RAAC ‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬التصدع‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فخ‭ ‬مفخخ‮»‬‭ ‬للمهندسين،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬الدائمة‭.‬