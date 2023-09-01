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كارثة مروعة.. مئات المدارس في بريطانيا آيلة للسقوط وآلاف الطلاب بلا مقاعد دراسية

9/1/2023 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواجه‭ ‬آلاف‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أزمة‭ ‬إغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬بسبب‭ ‬تحذيرات‭ ‬ملموسة‭ ‬بخطر‭ ‬انهيار‭ ‬بعض‭ ‬المدارس،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬حوالي‭ ‬156‭ ‬مدرسة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الانهيار،‭ ‬ما‭ ‬أجبر‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الإغلاق‭ ‬التام‭ ‬وإعادة‭ ‬التلاميذ‭ ‬إلى‭ ‬التعلم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الإغلاق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬كورونا‭. ‬وقال‭ ‬مديرو‭ ‬التعليم‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬سينقلون‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬أخرى‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬دعم‭ ‬جدرانها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الصغار،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحذير‭ ‬طلاب‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬قد‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬التعلم‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الوباء‭ ‬وأخذ‭ ‬دروس‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬المنزل‭. ‬وقد‭ ‬طالب‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الحكومة‭ ‬بنشر‭ ‬قائمة‭ ‬كاملة‭ ‬بالمدارس‭ ‬المتهالكة‭.‬

وقد‭ ‬حذرت‭ ‬النقابات‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬غيض‭ ‬من‭ ‬فيض‮»‬،‭ ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬بالخرسانة‭ ‬الخلوية‭ ‬المسلحة‭ ‬‮«‬المتفتتة‭(‬ RAAC ‭) ‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إخبارها‭ ‬بأنه‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬إغلاق‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬والمباني‭.‬

وفي‭ ‬يونيو‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬التدقيق‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬إصلاح‭ ‬عاجلة‭ ‬ويخشى‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الشباب‭ ‬الآن‭ ‬إغلاقا‭ ‬آخر‭ ‬إذ‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬إغلاق‭ ‬أبوابها‭. ‬وقال‭ ‬سايمون‭ ‬ألفورد‭ ‬رئيس‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للمهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬البريطانيين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬يدرسون‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬التايمز‭ ‬أن‭ ‬التحذيرات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الخرسانة‭ ‬المتداعية‭ ‬كانت‭ ‬تتشقق‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭. ‬ووصف‭ ‬مهندس‭ ‬إنشائي‭ ‬في‭ ‬سومرست‭ ‬كتب‭ ‬لمجلة‭ ‬معهد‭ ‬المهندسين‭ ‬الإنشائيين‭ ‬ RAAC ‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬التصدع‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فخ‭ ‬مفخخ‮»‬‭ ‬للمهندسين،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬الدائمة‭.‬

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