الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا دوليا حول تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية
التاريخ
9/1/2023 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مؤتمرا دوليا حول «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول» يوم الأربعاء المقبل، حيث سيركز المؤتمر الدولي على تأثير النشاط البشري على الحق في البيئة وكيفية المحافظة على الحق من خلال الالتزام بالتشريعات المنظمة والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن البيئة الآمنة والنظيفة والمستدامة ضرورية للتمتع الكامل بالعديد من حقوق الانسان، حيث يمكن أن يؤثر الجفاف على الإعمال التام لحقوق الإنسان وبالأخص حقه في الحصول على الماء والغذاء، كما أن تلوث الهواء الذي يتنفسه الانسان يؤثر بشكل سلبي على حقه في الصحة، وبالتالي على حقه في الحياة، وتهدد الكوارث المرتبطة بالمناخ على حق الانسان في الحصول على السكن اللائق، وتعدّ الفئات الاولى بالرعاية، ولا سيما النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، من أكثر الفئات المتضررة من حدوث أي اختلال في التوزان البيئي.
وأشارت إلى أن المؤتمر الذي يقام على مدار يوم الأربعاء سيركز على تأثير النشاط البشري على الحق في البيئة النظيفة، وكيفية المحافظة على هذا الحق من خلال الالتزام بالتشريعات المنظمة والمعايير الدولية ذات الصلة، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، حيث سيتم التطرق الى ثلاثة مواضيع هي:
1- الماء: إعادة إحياء قنوات المياه العذبة الجوفية، وبيان أهمية ينابيع المياه العذبة في دعم التنوع البيولوجي.
2- الأرض: إنشاء بيئات صديقة للأرض والحياة الفطرية وحماية النظم البيئية والطبيعة.
3- الهواء: تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث والإجراءات اللازمة لتحسين جودة الهواء.
ويهدف المؤتمر الدولي الى بيان دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها إحدى الاليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان في مملكة البحرين، حيث تعمل المؤسسة من خلال عقد هذا المؤتمر على تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة صحية ومناسبة، كما يهدف المؤتمر الى رفع الوعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة وخاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الاثار البيئية السلبية، والحصول على تجارب المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، وسيتطرق الى الممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة، إضافة الى اقتراح الحلول، وسيخلص الى توصيات ملموسة تعمل على النهوض بالحق في البيئة وتعزيزها.
سيشارك في تقديم أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر عدد من الجهات الرسمية في مملكة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة من داخل مملكة البحرين، كما سيتم دعوة عدد من ممثلي الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، (المفوضية السامية لحقوق الإنسان OHCHR ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ) بالإضافة الى عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «الخليجية والعربية والأجنبية» NIHRs ، والمنظمات الحقوقية العربية والإقليمية والدولية والخبراء الدوليين والمدافعين عن حقوق البيئة، وذلك لتقديم تجاربهم في مجال الحفاظ على البيئة وضمان حقوق الافراد «من 15 إلى 20 خبيرا وممثلا من الخارج».
وأوضحت المؤسسة الوطنية أن الفئة المستهدفة للحضور ستكون الجهات الرسمية وموظفي القطاعين العام والخاص وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، إضافة الى ممثلي الوكالات التابعة لمنظمة الامم المتحدة والسفارات العربية والاجنبية المعتمدة).
وكشفت عن أنه سيتم إصدار بيان ختامي في المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في ختام المؤتمر متضمنا التوصيات النهائية.
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