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الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا دوليا حول تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية

9/1/2023 7:09:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬مؤتمرا‭ ‬دوليا‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬وملائمة‭: ‬الممارسات‭ ‬والتحديات‭ ‬والحلول‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيركز‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬وكيفية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتشريعات‭ ‬المنظمة‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والسفراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬وممثلي‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وأكدت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬والنظيفة‭ ‬والمستدامة‭ ‬ضرورية‭ ‬للتمتع‭ ‬الكامل‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬الجفاف‭ ‬على‭ ‬الإعمال‭ ‬التام‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وبالأخص‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬يتنفسه‭ ‬الانسان‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الصحة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬وتهدد‭ ‬الكوارث‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمناخ‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬اللائق،‭ ‬وتعدّ‭ ‬الفئات‭ ‬الاولى‭ ‬بالرعاية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ ‬والاشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الفئات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬التوزان‭ ‬البيئي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬النظيفة،‭ ‬وكيفية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتشريعات‭ ‬المنظمة‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التطرق‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواضيع‭ ‬هي‭:‬

1-‭ ‬الماء‭: ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬قنوات‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬الجوفية،‭ ‬وبيان‭ ‬أهمية‭ ‬ينابيع‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭.‬

2-‭ ‬الأرض‭: ‬إنشاء‭ ‬بيئات‭ ‬صديقة‭ ‬للأرض‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬وحماية‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬والطبيعة‭.‬

3-‭ ‬الهواء‭: ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬وتقليل‭ ‬التلوث‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭.‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬بيان‭ ‬دور‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬الاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ومناسبة،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬بتأثير‭ ‬النشاط‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالبيئة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬النهج‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لمنع‭ ‬الاثار‭ ‬البيئية‭ ‬السلبية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬والدول‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬البيئية،‭ ‬وسيتطرق‭ ‬الى‭ ‬الممارسات‭ ‬الحالية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬البيئة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬اقتراح‭ ‬الحلول،‭ ‬وسيخلص‭ ‬الى‭ ‬توصيات‭ ‬ملموسة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيزها‭.‬

سيشارك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أوراق‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬دعوة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الوكالات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ (‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ OHCHR ،‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي UNDP ،‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬ UNEP ‭) ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والأجنبية‮»‬‭ ‬ NIHRs ،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬البيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬تجاربهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الافراد‭ ‬‮«‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬خبيرا‭ ‬وممثلا‭ ‬من‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬المستهدفة‭ ‬للحضور‭ ‬ستكون‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬وموظفي‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ممثلي‭ ‬الوكالات‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والسفارات‭ ‬العربية‭ ‬والاجنبية‭ ‬المعتمدة‭).‬

وكشفت‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إصدار‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭ ‬متضمنا‭ ‬التوصيات‭ ‬النهائية‭.‬

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