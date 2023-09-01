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مقيم الدعوى يتعهد بالرد في جلسة 7 سبتمبروزارة الإعلام تطالب برفض دعوى وقف عرض فيلم «باربي»

9/1/2023 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وتؤكد: محتوى الفيلم لا يوجد فيه ما يخدش الحياء أو ما يدعو إلى الرذيلة


كتب‭: ‬احمد‭ ‬عبدالحميد


طلبت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬المقامة‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬هيثم‭ ‬بوغمار‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬باربي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬انتفاء‭ ‬القرار‭.‬

وشدد‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬الدفاع‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬للمحكمة‭ ‬وحصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لانتفاء‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬أساس‭ ‬ذلك،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬طلبات‭ ‬المدعي‭ ‬وفقا‭ ‬للتكييف‭ ‬القانوني‭ ‬الصحيح‭ ‬هو‭ ‬طلب‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الإدارة‭ ‬بالسماح‭ ‬بعرض‭ ‬فيلم‭ ‬باربي‭ ‬بدور‭ ‬السينما‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬بطلب‭ ‬لوقف‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬مما‭ ‬يضحى‭ ‬معه‭ ‬بأن‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أو‭ ‬تمتنع‭ ‬عن‭ ‬إصدار‭ ‬قرار،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يرفق‭ ‬بملف‭ ‬الدعوى‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬تقدمه‭ ‬بأي‭ ‬طلب‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وتم‭ ‬رفضه،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الدعوى‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬بداية‭ ‬مختصمة‭ ‬قرار‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬له،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لانتفاء‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬والذي‭ ‬هو‭ ‬موضوع‭ ‬الخصومة‭ ‬ومحلها‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء‭.‬

وأشار‭ ‬جهاز‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يلزم‭ ‬لقبول‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء‭ ‬توافر‭ ‬المحل‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الإداري‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬صريحا‭ ‬أو‭ ‬سلبيا‭ ‬والقرار‭ ‬الإداري‭ ‬الصريح‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬تصدره‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬محددة،‭ ‬أما‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬السلبي‭ ‬أو‭ ‬الضمني‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬عندما‭ ‬تمتنع‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬قانوني‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬عليها‭ ‬إنفاذه‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭ ‬وتلتزم‭ ‬الصمت‭.‬

وطالب‭ ‬جهاز‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬بصفة‭ ‬احتياطية‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى،‭ ‬مستعرضا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬47‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬تقضي‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬مراقبة‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬والمطبوعات‭ ‬المسجلة‮»‬‭ ‬وتختص‭ ‬بمراقبة‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬وما‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬المعدة‭ ‬للعرض‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬وكذلك‭ ‬المطبوعات‭ ‬المسجلة‭ ‬التي‭ ‬تحال‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬النواحي‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬والدينية،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬أو‭ ‬مستغل‭ ‬لدار‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬إبلاغ‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬استيراد‭ ‬أي‭ ‬فيلم‭ ‬وعليه‭ ‬إقامة‭ ‬عرض‭ ‬خاص‭ ‬لهذا‭ ‬الفيلم‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬الجمهور‭ ‬أو‭ ‬تداوله،‭ ‬وعلى‭ ‬صاحب‭ ‬كل‭ ‬مؤسسة‭ ‬لبيع‭ ‬المطبوعات‭ ‬المسجلة‭ ‬ابلاغ‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬استيراد‭ ‬أي‭ ‬مطبوع‭ ‬قبل‭ ‬تداوله‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬تقضي‭ ‬بأن‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬تحذف‭ ‬من‭ ‬الفيلم‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬فيها‭ ‬اخلالا‭ ‬بمقومات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬المجتمع‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬أو‭ ‬الأخلاق‭ ‬أو‭ ‬الآداب،‭ ‬وتمنح‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬عليها‭ ‬ترخيصا‭ ‬بعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬بعد‭ ‬حذف‭ ‬هذه‭ ‬المشاهد،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬ترفض‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الوزير‭ ‬الترخيص‭ ‬بعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قرارها‭ ‬مسببا‭.‬

ولمن‭ ‬رفض‭ ‬طلبه‭ ‬أن‭ ‬يطعن‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬الرفض‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إبلاغه‭ ‬الترخيص‭ ‬بعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬وللوزارة‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬أو‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬إدارتها‭ ‬التعليمات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البرامج‭ ‬السينمائية‭ ‬دينيا‭ ‬وقوميا‭ ‬وخلقيا‭ ‬وفنيا،‭ ‬ورعاية‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدور‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬دفاع‭ ‬وزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬نصوص‭ ‬الإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاتفاقية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والميثاق‭ ‬الأفريقي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والميثاق‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬باعتبارها‭ ‬عضوا‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وانضمت‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنوع‭ ‬أشكال‭ ‬التعبير‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وأكد‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليست‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬وقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬تلك‭ ‬المعاهدات‭ ‬قانونا‭ ‬نافذا‭ ‬من‭ ‬قوانين‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المواثيق‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تنتصر‭ ‬لحرية‭ ‬الفكر‭ ‬والتعبير‭ ‬تقتضي‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬علق‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬أو‭ ‬وقف‭ ‬بثها،‭ ‬وأنه‭ ‬أمر‭ ‬يتصادم‭ ‬بحسب‭ ‬طبيعته‭ ‬مع‭ ‬قيد‭ ‬التعددية‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتعلق‭ ‬بمراعاة‭ ‬حق‭ ‬المشاهد‭ ‬والمستمع‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬رسالة‭ ‬اتصالية‭ ‬تعددية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬متنوعة‭ ‬وافساح‭ ‬المجال‭ ‬للتكوينات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والفنية‭ ‬المختلفة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬للتفاعل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشترك،‭ ‬فلا‭ ‬يكون‭ ‬جزاء‭ ‬الغاء‭ ‬الترخيص‭ ‬وغلق‭ ‬وسائل‭ ‬التعبير‭ ‬سبيلا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاختلاف‭ ‬في‭ ‬الرأي،‭ ‬وإنما‭ ‬تكون‭ ‬حماية‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬وحرية‭ ‬الاتصال‭ ‬وحرية‭ ‬تدفق‭ ‬المعلومات‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بالحماية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يفقد‭ ‬المستمع‭ ‬والمشاهد‭ ‬حقوقه‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬البرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬الجادة‭ ‬والمسؤولة،‭ ‬وإلا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬القول‭ ‬بتغير‭ ‬ذلك‭ ‬تمكينا‭ ‬للمنحرف‭ ‬والمخطئ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬بفعله‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإضرار‭ ‬بالحرية‭ ‬المسؤولة،‭ ‬وغلق‭ ‬نوافذ‭ ‬النور‭ ‬والحرية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬حق‭ ‬خالص‭ ‬للمشاهد‭ ‬والمستمع‭ ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعلومات‭ ‬إليه،‭ ‬داخل‭ ‬نسق‭ ‬معين‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحجم‭ ‬والمحتوى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬منع‭ ‬الظهور‭ ‬المطلق‭ ‬لأي‭ ‬مادة‭ ‬إعلامية‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أبسط‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬سبقت‭ ‬في‭ ‬دستورها‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬منذ‭ ‬دستور‭ ‬1973‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭.‬

وأكد‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬ثمة‭ ‬أسباب‭ ‬جدية‭ ‬لوقف‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬قد‭ ‬أجازت‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬تحت‭ ‬فئة‭ ‬15‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬محتوى‭ ‬الفيلم‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يخدش‭ ‬الحياء‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الرذيلة‭ ‬ويسئ‭ ‬للمجتمع‭ ‬أو‭ ‬يخالف‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬والأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬وقد‭ ‬منح‭ ‬الشركة‭ ‬الموزعة‭ ‬إجازة‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬مما‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة‭ ‬مفتقرة‭ ‬لسندها‭ ‬القانوني‭ ‬جديرة‭ ‬بالرفض‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المحامي‭ ‬هيثم‭ ‬بوغمار‭ ‬مقيم‭ ‬الدعوى‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬مذكرة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬دفاع‭ ‬جهاز‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

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