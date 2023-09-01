قال سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاب، بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء" يعد توثيقاً لإنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء ومنهلاً يستقي منه أطفال العالم قصصاً ملهمة في العزيمة والإصرار ومواصلة النجاح.



وأضاف سعادته أن ما حققته دولة الإمارات في قطاع الفضاء وبقاء رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 شهور، وغيرها من الإنجازات تستحق توثيقها وحفظها للأجيال القادمة لتتعرف على تاريخ دولتها وانجازات قيادتها في قطاع الفضاء.

وأوضح سعادة عبد الله الفلاسي أن إطلاق كتاب من الصحراء إلى الفضاء من محطة الفضاء الدولية وقيام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بقراءة مقتطفات من الكتاب يعد حدث تاريخي غير مسبوق يؤكد مجددا على تميز دولة الإمارات وريادتها.

وأشار سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن هذا الحدث بكل أبعاده يشكل منعطفا مهما يثبت أن أبناء وبنات الإمارات لا يعرفون المستحيل وأنهم يتطلعون لتحقيق أعلى المراتب ويصرون دائما على أن يكونوا في المرتبة الأولى كما أرادت لهم قيادتهم.

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