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كشف سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

9/1/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن سبب انفصال المطرب أحمد سعد عن زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني.
وقالت رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" إنها على علاقة "قوية" بعلياء بسيوني، مشيرة إلى أنها اشتكت لها أكثر من مرة من تصرفات أحمد سعد.
وأضافت أن علياء بسيوني كتبت رسالة حادة على "إنستغرام" بسبب "حرقة قلبها على ابنتها التي تعرضت لحادث وهي رضيعة تبلغ 40 يومًا فقط”.
وأضافت: "علياء توقعت عودة أحمد سعد من حفله الأخير في السعودية إلى البيت، لكنها فوجئت بسفره للساحل الشمالي لحفل آخر، وبعدها فوجئت بقرار انفصاله عنها".
وكشفت "الشربيني" كواليس الانفصال، قائلة: "علياء توقعت أن أحمد سعد سيعود للاطمئنان على ابنته التي كانت تعاني من كسر في قدمها، لكنها فوجئت بسفره للساحل، وبدا أنه غير مهتم بالأمر".
وأضافت: "دار نقاش حاد بين علياء وأحمد سعد في هذا الأمر، لكنه فاجأها وسط صدمتها بأنه يريد الانفصال، وأحضر المأذون وأنهى إجراءات الطلاق"، مؤكدة أن صديقتها علياء نادمة على رسالتها التي بثتها عبر "إنستغرام".

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