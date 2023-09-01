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مدير منظمة الصحة العالمية يشكر الملك

9/1/2023 3:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعوة جلالته مؤخراً لتعزيز الجهود في مكافحة التدخين في الأردن، وخاصة بين الشباب.
وقال غيبريسوس، في تغريدة له، اليوم الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن منظمة الصحة العالمية ستستمر في تعاونها الوثيق مع الحكومة الأردنية لحماية صحة الشعب.
يذكر أن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، كان قد عبّر كذلك عن تقديره للتوجيهات الملكية الأخيرة، التي حثّ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة على تصعيد الإجراءات لمكافحة انتشار التدخين في الأردن، خاصة بين الشباب.

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