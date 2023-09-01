الأمن: هذه عقوبة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لركاب المقاعد الامامية
التاريخ
9/1/2023 3:13:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بينت إدارة السير قيمة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لركاب المقاعد الامامية في المركبة، في قانون السير الجديد، الذي سيدخل حيز النفاذ بعد 11 يوماً.
وقالت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، إن العقوبة هي مخالفة مالية قدرها 20 ديناراً.
وأضافت أن حزام الأمان يقلل من خطر الإصابات القاتلة بنسبة 50% لركاب المقاعد الأمامية، و 75% لركاب المقاعد الخلفية، و 70% للأطفال اثناء جلوسهم في مقاعدهم المخصصة، و80% للرضع.
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