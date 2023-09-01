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الأمن: هذه عقوبة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لركاب المقاعد الامامية

9/1/2023 3:13:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بينت إدارة السير قيمة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لركاب المقاعد الامامية في المركبة، في قانون السير الجديد، الذي سيدخل حيز النفاذ بعد 11 يوماً.
وقالت الإدارة، في منشور لها عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، إن العقوبة هي مخالفة مالية قدرها 20 ديناراً.
وأضافت أن حزام الأمان يقلل من خطر الإصابات القاتلة بنسبة 50% لركاب المقاعد الأمامية، و 75% لركاب المقاعد الخلفية، و 70% للأطفال اثناء جلوسهم في مقاعدهم المخصصة، و80% للرضع.





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