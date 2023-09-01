ناسا تعثر على حفرة غريبة على سطح القمر.. ما هي؟



وقارنت فرق "ناسا" الصور الملتقطة قبل لحظة الاصطدام وبعدها، ولاحظت "فوهة صغيرة جديدة"، بحسب ما أوضح بيان.

وقالت الوكالة الأميركية إن الفوهة "يبلغ قطرها حوالي 10 أمتار وهي تبعد نحو 400 كيلومتر عن موقع الهبوط الذي كان مخططا للمركبة لونا-25".



وأضافت أنها أرسلت أوامر إلى المركبة المدارية لاستكشاف القمر للذهاب ومراقبة المنطقة التي قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إنه الموقع المقدّر لحادث التحطم.

ونظرا إلى أن الحفرة "قريبة من نقطة الاصطدام المقدّرة لمركبة لونا-25" خلصت فرق ناسا "إلى أنه من المحتمل أنها نتجت من هذه المهمة، وليس من مقذوفة طبيعية".

وبعد حوالي خمسين عاما من آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، وصلة المركبة الفضائية لونا-25 التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبا على سطح القمر نتيجة حادث وقع في 19 آب خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها.

