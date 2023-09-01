إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
التاريخ
9/1/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب 7 فلسطينيين اثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين عند السياج الحدودي بالقرب من دوار ملكة شرق مدينة غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه مئات المتظاهرين الذين اشعلوا الإطارات المطاطية عند السياج الحدودي بالقرب من دوار ملكة شرق غزة.
وبحسب بيان صحفي لوزارة الصحة في غزة، فإن 7 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال.
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