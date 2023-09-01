Saturday, 02 September 2023 03:36 GMT

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

9/1/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 7 فلسطينيين اثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين عند السياج الحدودي بالقرب من دوار ملكة شرق مدينة غزة.


وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه مئات المتظاهرين الذين اشعلوا الإطارات المطاطية عند السياج الحدودي بالقرب من دوار ملكة شرق غزة.


وبحسب بيان صحفي لوزارة الصحة في غزة، فإن 7 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال.

MENAFN01092023000208011052ID1106997148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث