إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة



وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه مئات المتظاهرين الذين اشعلوا الإطارات المطاطية عند السياج الحدودي بالقرب من دوار ملكة شرق غزة.



وبحسب بيان صحفي لوزارة الصحة في غزة، فإن 7 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال.