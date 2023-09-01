عطوة اعتراف لـ 3 أشهر بوفاة الشاب حمزة الفناطسة

عطوة اعتراف لـ 3 أشهر بوفاة الشاب حمزة الفناطسة
التاريخ
9/1/2023 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توجهت مساء الجمعة، جاهة عشائرية ممثلة بوجهاء من محافظة معان ومن محافظات الأردن، إلى مضارب عشيرة الفناطسة، على خلفية وفاة الشاب حمزة الفناطسة.
ومنحت عشيرة الفناطسة للجاهة عطوة اعتراف لمدة 3 شهور.
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