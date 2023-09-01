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وفاة أحد أشهر مليارديرات العرب

9/1/2023 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي اليوم في لندن رجل الأعمال المصري والملياردير محمد الفايد عن عمر ناهز الـ94 عاما، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال حيث وصل اسمه لقائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم وفقا لمجلة فوربس العالمية، التي ذكرت أن ثروته وصلت إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.
وكان انتقل الفايد عام 1975 للإقامة في لندن، وتردد اسمه كثيرا في وسائل الإعلام البريطانية، خاصة عام 1985 بعد شرائه نسبة كبيرة من أسهم متجر هارودز الشهير في منطقة نايتسبريدج وسط لندن، وبعد الكشف عن علاقة ابنه عماد المعروف باسم دودي بالأميرة ديانا، وأخير بعد مصرع الأميرة ديانا ودودي في حادث سير في باريس في 31 آب عام 1997.
وشيع جثمانه محمد الفايد اليوم، من مسجد ريجنتس بارك في لندن، وسط عدد كبير من أفراد عائلته وأبناء الجالية العربية والمصرية.

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