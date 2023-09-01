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مندوبا عن الملك.. العيسوي يعود النائب شادي فريج

9/1/2023 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك اطمأن رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي على صحة النائب شادي فريج بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.


جاء ذلك في زيارة قام بها العيسوي الى منزل النائب فريج.


وكتب فريج:
"تشرفت اليوم بزيارة كريمة من معالي رئيس الديوان الملكي العامر السيد يوسف العيسوي في منزلي للاطمئنان على صحتي بعد الوعكة الصحية التي ألمت بي ، وإن هذه المكرمة الملكية ما هي الا تكريماً لي وتكريماً لأهلي في معان الابية وان هذه المكارم يا مولاي ليست بالغريبة عنكم يا مولاي وعن سيدي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله مشاركتنا المشاعر في جميع الظروف ، وهنا اتقدم من معالي الأخ الكبير يوسف العيسوي بالشكر والعرفان لزيارته الكريمة لي للاطمئنان على صحتي.


حفظكم الله يا مولاي المفدى وحفظ قرة أعيننا ولي العهد الأمين .".


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