

وقد يصل الأمر لأن يكون علامة على فشل المحرك، فيما يمكن أن يؤدي تجاهل المشكلة إلى تحويل الحل السريع المحتمل، لإصلاح مكلف يستغرق وقتًا طويلاً.

وتتضمن الأسباب البسيطة والرئيسية الشائعة لظهور ضوء فحص المحرك، غطاء وقود غير مغلق بإحكام أو مشكلة داخلية في المحرك أو في المحول الحفاز أو شمعات الاشتعال المعيبة أو أسلاك شمعات الإشعال أو ملفات الإشعال.

كما أن وجود خلل في حساس الأوكسجين أو في جهاز استشعار تدفق الهواء أو خزان وقود سيء، أو مشاكل في نظام بخ الوقود.

وبمجرد ملاحظة ظهور ضوء فحص المحرك، انتبه إلى كيفية قيادة السيارة، وتوجه إلى أقرب ميكانيكي لفحص السيارة.

وإذا بدا أنها تعمل بشكل جيد، يمكنك التحقق من بعض الأشياء بنفسك قبل التوجه إلى الميكانيكي.

فهناك بعض الحلول البسيطة إذا ظهر ضوء فحص المحرك بعد تعبئة الوقود.

ويعد غطاء خزان الوقود المفكوك أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لإضاءة ضوء فحص المحرك، لذلك تأكد من إغلاق الغطاء بشكل آمن ومحكم.

وإذا كان خزان الوقود سيئاً في السيارة، فقد يضيء ضوء فحص المحرك. كذلك على سبيل المثال، إذا كانت سيارتك مصممة للعمل بالوقود الممتاز بدرجة أوكتان 95 إلى 98، فقد يواجه المحرك صعوبة في العمل بالوقود العادي بمستوى 87 أوكتان.

ويمكنك حل هذه المشكلة بأمان عن طريق إجراء عملية تصريف احترافية لخزان الوقود في سيارتك.

وإذا كان عليك القيادة حتى يفرغ الخزان مرة أخرى، فقد لا يتسبب ذلك في أضرار جسيمة، طالما أن سيارتك لا تظهر علامات ارتفاع درجة الحرارة أو ضعف أداء المحرك.

وإذا كنت تشك أن أمراً يتسبب في تشغيل ضوء فحص المحرك، فالطريقة الأكثر ضمانًا لفحصه هي قراءة رمز التشخيص الموجود في الكمبيوتر الداخلي للسيارة.

وفي حال كانت لديك خبرة في العمل مع السيارات، يمكنك القيام بذلك في المنزل باستخدام سكانر OBD 2..

أحيانًا يتم الخلط بين ضوء فحص المحرك وضوء الصيانة المطلوبة، على الرغم من عدم وجود علاقة بينهما.

وتضيء مصابيح الصيانة المطلوبة عندما تكون سيارتك جاهزة للخدمة الروتينية، وتتضمن أمثلة الخدمات الروتينية تغيير الزيت.

ومع ذلك، فإن ضوء فحص المحرك يعد إشارة إلى حدوث أمر غير متوقع.

وتحتوي بعض موديلات السيارات الأكثر حداثة على أضواء فحص المحرك بألوان وأوضاع مختلفة لمساعدتك في تحديد مدى خطورة المشكلة.

إذا كانت سيارتك تحتوي على هذه الميزة وكان ضوء فحص المحرك يومض وينطفئ بشكل متقطع أو يتوهج باللون الأحمر، فهذه علامة على أنه يجب عليك عرض سيارتك على ميكانيكي في أقرب وقت ممكن.

واعتمادًا على طراز سيارتك، قد يشير الضوء الأصفر أو البرتقالي الثابت إلى مشكلة أقل خطورة.



ومع ذلك، ما تزال هذه علامة على أنه يتعين عليك تحديد موعد لتشخيص المشكلة وحلها بأسرع وقت ممكن.

وقد يؤدي تجاهل الضوء وتأجيل زيارة الميكانيكي إلى مشكلات أكثر تكلفة واستهلاكًا للوقت، سيتوجب عليك التعامل معها في المستقبل.

وقد تتفاقم المشكلة التي تسببت في تشغيل ضوء فحص المحرك في المقام الأول، أو تؤثر على جوانب أخرى من محرك سيارتك أو ناقل الحركة، كما قد يؤدي تجاهل المشكلة أيضًا إلى المزيد من الأضرار طويلة الأمد.