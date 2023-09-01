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إياكم تخزين البيض في باب الثلاجة لهذا السبب

9/1/2023 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بينت تقارير صحية أن تخزين البيض في باب الثلاجة أمر خطر قد يؤدي الى فساد البيض وبالتالي التسمم عند تناوله.
وقالت خبيرة التغذية سارة بينويل، إن باب الثلاجة ليس المكان الأمثل لوضع البيض فيه.
وبينت أنه يجب تخزين البيض في علبته الأصلية ووضعه فوق الرف الأوسط للثلاجة لتجنب التغيرات في درجات الحرارة والتلوث.
ونوهت سارة إلى أن الأبواب ليست فقط الجزء الأكثر أهمية في الثلاجة لأنها الأكثر عرضة لتقلبات درجات الحرارة.
وأضافت: البيض يعمل بشكل أفضل عند حفظه في درجة حرارة ثابتة، لذا ننصح بإبقائه على الرف الأوسط.


وقالت إنه يجب أن يحفظ على درجة الحرارة أقل من 20 درجة مئوية وبعيدًا عن الأطعمة ذات الروائح القوية لكونه يمتص الروائح بسهولة.

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