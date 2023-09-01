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هام من امانة عمّان لمرتادي شارع الشهيد

9/1/2023 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت أمانة عمان انها أنهت العمل بالتحويلة المرورية المرتبطة بأعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد وصلة طارق /عين غزال الحزمة الثانية والممتدة من تقاطع طارق وحتى جسر عين غزال .

واضافت في بيان لها، انه سيتم إعادة حركة سير المركبات على شارع الشهيد اعتبارا من صباح يوم غدٍ السبت.


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