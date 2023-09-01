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انتخاب رئيس جديد لسنغافورة

9/1/2023 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتخب نائب رئيس الوزراء السابق، ثارمان شانموغاراتنام، اليوم الجمعة رئيسا لسنغافورة بحسب النتائج الرسمية، في أول انتخابات تجري على هذا المنصب الفخري منذ أكثر من 10 سنوات.


وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي البالغ 66 عاماً على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4% من الأصوات.


وقال مسؤول الانتخابات تان مينغ دوي "أعلن أن السيد ثارمان شانموغاراتنام هو المرشح المنتخب رئيسا لسنغافورة"، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.


ويحل شانموغاراتنام محل حليمة يعقوب التي ترشحت بدون معارضة لولايتها البالغة مدتها 6 سنوات في 2017.

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