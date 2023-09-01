6 فوائد خارقة للفلفل الأبيض.. لن تصدّقوها

وفيما يلي سنتحدث عن أهم الفوائد الصحية للفلفل الأبيض.

1-يساعد الفلفل الأبيض في السيطرة على ضغط الدم، وذلك لاحتواءه على البيبرين والفلافونويد، وكلّها مركبات تساعد في التحكم بضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

2-يقلّل الفلفل الأبيض من الإجهاد التأكسدي، حيث أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة لاحتواءه على مادة البوليفينول.

3-يساعد الفلفل الأبيض في تخفيف الآلام، وذلك لاحتواءه على مركب فينولي نشط مضاد للالتهابات.

4-يحسّن الفلفل الأبيض صحة الشعر ويعالج مشاكل الشعر، مثل الثعلبة وتساقط الشعر.

5-يعزّز الفلفل الأبيض الجهاز الهضمي ويعالج الإسهال.

6-يساعد الفلفل الأبيض في علاج التهاب المفاصل.