Saturday, 02 September 2023 03:35 GMT

6 فوائد خارقة للفلفل الأبيض.. لن تصدّقوها

9/1/2023 3:08:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يأتي الفلفل الأبيض والفلفل الأسود من نفس الشجرة، لكن الفلفل الأبيض والأسود لهما قوة وطعم ورائحة مختلفة.

وفيما يلي سنتحدث عن أهم الفوائد الصحية للفلفل الأبيض.

1-يساعد الفلفل الأبيض في السيطرة على ضغط الدم، وذلك لاحتواءه على البيبرين والفلافونويد، وكلّها مركبات تساعد في التحكم بضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

2-يقلّل الفلفل الأبيض من الإجهاد التأكسدي، حيث أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة لاحتواءه على مادة البوليفينول.

3-يساعد الفلفل الأبيض في تخفيف الآلام، وذلك لاحتواءه على مركب فينولي نشط مضاد للالتهابات.

4-يحسّن الفلفل الأبيض صحة الشعر ويعالج مشاكل الشعر، مثل الثعلبة وتساقط الشعر.

5-يعزّز الفلفل الأبيض الجهاز الهضمي ويعالج الإسهال.

6-يساعد الفلفل الأبيض في علاج التهاب المفاصل.

MENAFN01092023000151011027ID1106997091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث