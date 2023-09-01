6 فوائد خارقة للفلفل الأبيض.. لن تصدّقوها

6 فوائد خارقة للفلفل الأبيض.. لن تصدّقوها
التاريخ
9/1/2023 3:08:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يأتي الفلفل الأبيض والفلفل الأسود من نفس الشجرة، لكن الفلفل الأبيض والأسود لهما قوة وطعم ورائحة مختلفة.
وفيما يلي سنتحدث عن أهم الفوائد الصحية للفلفل الأبيض.
1-يساعد الفلفل الأبيض في السيطرة على ضغط الدم، وذلك لاحتواءه على البيبرين والفلافونويد، وكلّها مركبات تساعد في التحكم بضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.
2-يقلّل الفلفل الأبيض من الإجهاد التأكسدي، حيث أنه يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة لاحتواءه على مادة البوليفينول.
3-يساعد الفلفل الأبيض في تخفيف الآلام، وذلك لاحتواءه على مركب فينولي نشط مضاد للالتهابات.
4-يحسّن الفلفل الأبيض صحة الشعر ويعالج مشاكل الشعر، مثل الثعلبة وتساقط الشعر.
5-يعزّز الفلفل الأبيض الجهاز الهضمي ويعالج الإسهال.
6-يساعد الفلفل الأبيض في علاج التهاب المفاصل.
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