للمزاج السيء فوائد.. تعرف عليها

للمزاج السيء فوائد.. تعرف عليها
التاريخ
9/1/2023 3:08:34 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - على الرغم من أن الحزن وتقلب المزاج جزء لا يتجزأ من التجربة الإنسانية، إلا أنه غالباً ما يتم الاستهانة بهذه المشاعر في هذا اليوم وهذا العصر.
نحن لا نتحدث هنا عن الحزن الشديد طويل الأمد الذي يؤدي في النهاية إلى الاكتئاب، ولكن الحزن الطبيعي الذي يشعر به الجميع، والذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي مؤقت على الحالة المزاجية... لهذا الشعور العديد من الفوائد منها:
. يساعدنا على مواجهة التحديات اليومية والمواقف الصعبة.
. إشارة اجتماعية لإبعاد الأشخاص وتوفير الحماية.
. يعزز طريقة تفكير أكثر تركيزا ودقة.
. المزاج السيئ يقلل من الفصل بين التفكير في أشياء غير مرتبطة، مما يجعل الدماغ يركز على شيء واحد فقط.
. يقلل من التحيز في أذهان الناس. على سبيل المثال، يتخذ القضاة الحزينون قرارات أقل تحيزاً وأكثر دقة وموثوقية عند حل المشكلات.
. يعمل على تحسين قدرة الأشخاص على اكتشاف العديد من عمليات الاحتيال والخداع.
. زيادة الدافع والمثابرة وحل المشاكل النفسية الصعبة
. الحزن له تأثير مباشر على طريقة التفكير، مما يؤدي إلى تركيز أكبر وفهم أكثر دقة لما يحدث.
. الأشخاص الذين لديهم مزاج سيئ يستخدمون حججًا أكثر إقناعًا لإقناع الآخرين، ويفهمون الجمل الغامضة بسهولة أكبر، ويتواصلون بشكل أفضل عند التحدث.
. أن الأشخاص الذين هم في مزاج سيئ يعاملون الآخرين بشكل أكثر أنانية وعدالة.
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