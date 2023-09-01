للمزاج السيء فوائد.. تعرف عليها

نحن لا نتحدث هنا عن الحزن الشديد طويل الأمد الذي يؤدي في النهاية إلى الاكتئاب، ولكن الحزن الطبيعي الذي يشعر به الجميع، والذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي مؤقت على الحالة المزاجية... لهذا الشعور العديد من الفوائد منها:

. يساعدنا على مواجهة التحديات اليومية والمواقف الصعبة.

. إشارة اجتماعية لإبعاد الأشخاص وتوفير الحماية.

. يعزز طريقة تفكير أكثر تركيزا ودقة.

. المزاج السيئ يقلل من الفصل بين التفكير في أشياء غير مرتبطة، مما يجعل الدماغ يركز على شيء واحد فقط.

. يقلل من التحيز في أذهان الناس. على سبيل المثال، يتخذ القضاة الحزينون قرارات أقل تحيزاً وأكثر دقة وموثوقية عند حل المشكلات.

. يعمل على تحسين قدرة الأشخاص على اكتشاف العديد من عمليات الاحتيال والخداع.

. زيادة الدافع والمثابرة وحل المشاكل النفسية الصعبة

. الحزن له تأثير مباشر على طريقة التفكير، مما يؤدي إلى تركيز أكبر وفهم أكثر دقة لما يحدث.

. الأشخاص الذين لديهم مزاج سيئ يستخدمون حججًا أكثر إقناعًا لإقناع الآخرين، ويفهمون الجمل الغامضة بسهولة أكبر، ويتواصلون بشكل أفضل عند التحدث.

. أن الأشخاص الذين هم في مزاج سيئ يعاملون الآخرين بشكل أكثر أنانية وعدالة.