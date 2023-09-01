Saturday, 02 September 2023 03:34 GMT

للمزاج السيء فوائد.. تعرف عليها

9/1/2023 3:08:34 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - على الرغم من أن الحزن وتقلب المزاج جزء لا يتجزأ من التجربة الإنسانية، إلا أنه غالباً ما يتم الاستهانة بهذه المشاعر في هذا اليوم وهذا العصر.

نحن لا نتحدث هنا عن الحزن الشديد طويل الأمد الذي يؤدي في النهاية إلى الاكتئاب، ولكن الحزن الطبيعي الذي يشعر به الجميع، والذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي مؤقت على الحالة المزاجية... لهذا الشعور العديد من الفوائد منها:

. يساعدنا على مواجهة التحديات اليومية والمواقف الصعبة.

. إشارة اجتماعية لإبعاد الأشخاص وتوفير الحماية.

. يعزز طريقة تفكير أكثر تركيزا ودقة.

. المزاج السيئ يقلل من الفصل بين التفكير في أشياء غير مرتبطة، مما يجعل الدماغ يركز على شيء واحد فقط.

. يقلل من التحيز في أذهان الناس. على سبيل المثال، يتخذ القضاة الحزينون قرارات أقل تحيزاً وأكثر دقة وموثوقية عند حل المشكلات.

. يعمل على تحسين قدرة الأشخاص على اكتشاف العديد من عمليات الاحتيال والخداع.

. زيادة الدافع والمثابرة وحل المشاكل النفسية الصعبة

. الحزن له تأثير مباشر على طريقة التفكير، مما يؤدي إلى تركيز أكبر وفهم أكثر دقة لما يحدث.

. الأشخاص الذين لديهم مزاج سيئ يستخدمون حججًا أكثر إقناعًا لإقناع الآخرين، ويفهمون الجمل الغامضة بسهولة أكبر، ويتواصلون بشكل أفضل عند التحدث.

. أن الأشخاص الذين هم في مزاج سيئ يعاملون الآخرين بشكل أكثر أنانية وعدالة.

MENAFN01092023000151011027ID1106997090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث