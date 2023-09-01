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وفاة مريض في مصر بعد اكتشاف أسنان بقصبته الهوائية

9/1/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي مريض بأحد المستشفيات في مصر حتفه بعد اكتشاف أسنان بقصبته الهوائية.

وأوضحت أسرة الشاب المصري (42 عاماً)، ويدعى حسن محمد عثمان، أن ابنها
توفي إثر خضوعه لعملية جراحية، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

واتهمت الأسرة المستشفى الذي أجرى الجراحة بالتسبب في وفاة نجلها بعد دخوله العناية المركزة، مبينةً أنه أثناء تركيب أنبوبة حنجرية للضحية سقطت ثلاث أسنان داخل القصبة الهوائية وتُركت داخلها، ما أدى إلى انسدادها.

وكشفت أنه تم عمل أشعة والتأكد من وجود الأسنان داخل القصبة الهوائية، مؤكدةً أنه لم يتم استخراجها وإسعاف المريض، ما تسبب في وفاته مختنقاً.

من جانبه، نفى مدير المستشفى واقعة الإهمال الطبي، لافتاً إلى أن الحالة أثناء الدخول كانت حرجة.

وذكر أنه تم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، منوهاً بأنه تم تحويل المتوفى إلى الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

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