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ناسا تكشف سر حفرة قطرها 10 أمتار على القمر

9/1/2023 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مساء الخميس صورة لحفرة جديدة على سطح القمر يرجّح أنها تشكّلت نتيجة تحطّم المركبة الروسية لونا-25 على القمر قبل أسبوعين.

والتقطت الصورة المركبة المدارية لاستكشاف القمر الموجودة في المدار منذ العام 2009.

وقارنت فرق "ناسا" الصور الملتقطة قبل لحظة الاصطدام وبعدها، ولاحظت "فوهة صغيرة جديدة"، بحسب ما أوضح بيان.

وقالت الوكالة الأمريكية إن الفوهة "يبلغ قطرها حوالى 10 أمتار وهي تبعد نحو 400 كيلومتر عن موقع الهبوط الذي كان مخططا للمركبة لونا-25".

وأضافت أنها أرسلت أوامر إلى المركبة المدارية لاستكشاف القمر للذهاب ومراقبة المنطقة التي قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إنها الموقع المقدّر لحادث التحطم.

ونظرا إلى أن الحفرة "قريبة من نقطة الاصطدام المقدّرة لمركبة لونا-25" خلصت فرق ناسا "إلى أنه من المحتمل أنها نتجت من هذه المهمة، وليس من مقذوفة طبيعية".

وبعد حوالى خمسين عاما من آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، وصلة المركبة الفضائية لونا-25 التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبا على سطح القمر نتيجة حادث وقع في 19 أغسطس خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها.

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